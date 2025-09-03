EdF : Akliouche raconte ses débuts chez les Bleus

Présent pour la première fois en conférence de presse avec l’équipe de France, Maghnes Akliouche a savouré ce moment particulier. Le jeune monégasque, honoré de sa première convocation avec les A, a raconté ses émotions, ses ambitions et la manière dont il aborde ce nouveau défi.

La suite après cette publicité

«C’est un honneur d’être là et de faire ma première sélection avec l’équipe première. Je profite et j’essaie de prendre plaisir et rendre la confiance au coach. Monter les marches du château même si je les avais montés lors des Jeux avec les A, c’est spécial et vraiment beau pour moi. C’est ma priorité. J’ai un profil offensif, je veux être décisif, marquer ou faire la passe. C’est mon rôle tout comme être présent défensivement. Quand j’étais petit, j’ai beaucoup joué dans les city stade, ça m’a beaucoup appris techniquement. Mais non, je n’étais pas un croqueur de ballon, je savais déjà la donner quand il fallait la donner. Mes modèles ? Henry, Zidane, Pogba aussi. Il m’a donné beaucoup de conseils et ça m’a beaucoup aidé. La Coupe du monde est la meilleure compétition qui soit. C’est ma première sélection, je veux donner le meilleur de moi-même et profiter de ces moments»