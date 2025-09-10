Menu Rechercher
EdF : l’avis fort de Kylian Mbappé sur Zinedine Zidane

Zidane et Mbappé lors de la présentation du Bondynois @Maxppp

Hier soir, les Bleus ont réussi à s’extirper du piège islandais (victoire 2 à 1). Buteur sur pénalty au Parc des Princes, Kylian Mbappé (26 ans) a fini ce rassemblement de septembre sur une belle note. Ce mercredi matin, le Français fait parler de lui pour une interview donnée au Magazine L’Equipe. Il a évoqué divers sujets, notamment celui de la succession de Didier Deschamps, avec lequel il entretient une bonne relation. Il a été question de Zinedine Zidane, qui est le grand favori pour reprendre le flambeau sur le banc tricolore.

«Avec lui, pas besoin de faire compliqué. C’est Zidane. Personne ne va dire non. Il n’y a que lui qui le peut. Si c’est lui, OK ! Et si c’est un autre, OK aussi. Mais lui, c’est le seul dans l’histoire du foot français qui a quasiment tous les droits.» KM10 a aussi confié au sujet de ZZ. «Zidane, par exemple, c’est une histoire qui n’existe qu’une fois. Tu peux juste admirer la grandeur. Personne ne pourra refaire ça, avoir cette image-là. C’était une époque particulière, un temps particulier. Un joueur particulier ! C’était complètement différent. Mais quand on regarde les sportifs français, et on a de la chance d’en avoir des grands, tous ont été massacrés à un moment donné par l’opinion publique. Je pense que c’est un passage obligé, et je n’ai pas de souci avec ça.»

