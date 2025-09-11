OL : Maupay, Mikautadze, Fofana… les grandes annonces de Michael Gerlinger

Vu les temps qui courraient encore en juillet, malin est celui qui aurait prédit que l’OL allait être coleader de Ligue 1 avec le PSG après trois journées de championnat. Pourtant, les hommes de Paulo Fonseca réalisent un début de saison canon, avec un bilan de trois victoires en trois matchs, pour 0 but encaissé. Ce travail est d’autant plus remarquable que le technicien portugais et sa direction ont dû composer avec un caillou dans la chaussure : un budget plus que jamais resserré.

Entre les départs d’envergure (Lacazette, Matic, Mikautadze, Perri…) et les nombreuses arrivées (8 au total), l’OL repart d’une feuille quasi blanche. Heureusement, le plus dur est passé, comme l’a confié le Directeur Général du club, Michael Gerlinger, ce jeudi soir : «on a dû réduire la masse salariale de plus de 50%. Un exercice très difficile et singulier cet été. On devra toujours économiser de l’argent dans les années à venir mais pas autant. Le plus dur est passé », a-t-il confié dans l’After.

Un joker pourrait arriver au poste de 9

L’Allemand a également été invité à commenter le départ surprise de Georges Mikautadze en toute fin de mercato, et le non-transfert de Malick Fofana : «il fallait générer de la trésorerie pour la saison à venir, générer des revenus. Pourquoi vendre Mikautadze et pas Fofana ? On a parlé avec les deux joueurs, Michèle Kang aussi, elle voulait avoir leur avis. Fofana nous a expliqué pourquoi il voulait un projet sportif très clair. On savait à la fin du mercato qu’il voulait rester chez nous encore au moins une année.»

Gerlinger a aussi exprimé son regret de ne pas avoir vu débarquer de numéro 9 au club, mais se laisse la possibilité de voir un joker débarquer. «Je suis très content, sauf la deadline. Il nous manque un numéro 9. Un joker comme Maupay ? On travaille sur toutes les possibilités. Il faut avoir une conviction que c’est le bon choix. Lors de la dernière journée, on a parlé d’un joueur qui était possible avec Paulo Fonseca, mais il n’était pas convaincu. On veut garder un peu de budget pour janvier. Si on a une conviction, oui. Sinon, non.» Pour le moment en tout cas, ça marche bien comme ça.