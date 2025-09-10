EdF : le message de Deschamps à Mandanda après sa retraite

À 40 ans, Steve Mandanda a annoncé ce mercredi la fin de sa carrière professionnelle. Ancien capitaine emblématique de l’Olympique de Marseille et international tricolore (35 sélections), le portier français était libre depuis le 1er juillet, date de la fin de son contrat avec le Stade Rennais. Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, lui a rendu hommage dans un message relayé par L’Équipe.

La suite après cette publicité

« Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as pu apporter au groupe, à moi-même, en étant capitaine à l’OM, avec je crois quelques titres, ça remonte, et après avec ces très belles années en équipe de France. Même si on n’a pas eu que des moments de bonheur - j’ai eu à te dire des fois des choses désagréables mais ce n’était pas contre toi, tu le sais bien -, humainement, tu as toujours été quelqu’un de très positif, un vrai leader. » Après Blaise Matuidi, Adil Rami et Raphaël Varane, Steve Mandanda est le quatrième champion du monde 2018 à raccrocher les crampons.