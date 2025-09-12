Menu Rechercher
OM : Adil Rami allume Balerdi et De Zerbi

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Adil Rami sur le banc de touche @Maxppp
Marseille Lorient
Jeudi soir, Adil Rami était l’invité de Génération After sur RMC Sport. L’ancien joueur de l’OM a été invité à s’exprimer sur la situation du club, notamment sur le cas Leonardo Balerdi. Le capitaine des Olympiens est dans le dur ces dernières semaines. «Je considère que c’est un bon défenseur. On lui a donné beaucoup de crédit, une image de leader, de capitaine et de patron de la défense de l’Olympique de Marseille. Moi je le répète, ça fait longtemps qu’on n’a pas eu un patron dans cette équipe de Marseille, en tout cas en défense. Un joueur qui régule sa défense, qui dit à son binôme : "va au duel, je te couvre", qui va crier sur ses numéros 6 ou ses attaquants pour le repli. Sur ce que je vois, ce n’est pas du tout un leader. Il fait trop d’erreurs techniques à chaque match.»

Ensuite, Rami a été invité à s’exprimer au sujet de l’entraîneur, Roberto De Zerbi. «L’année dernière, j’ai beaucoup aimé, il y avait beaucoup de joueurs dans la surface (…) On a regardé la série sur Youtube. On voit un peu le comportement et la communication entre l’entraîneur et ses joueurs. Je le trouve parfois un peu trop dur. En étant joueur, je suis passé par là. On peut parfois péter les plombs. Je le trouve de temps en temps dur, limite-limite. On est aussi des pères de familles. Parfois, ça peut ne pas passer en termes de communication. Cette année, je trouve qu’il y a beaucoup de problèmes tactiques. On parle beaucoup de la défense, mais je les trouve loin du porteur du ballon». Balerdi et De Zerbi, qui vont affronter Lorient ce soir, apprécieront…

