Man City : la mise au point de Pep Guardiola sur son avenir

Pep Guardiola n’en a pas fini avec Manchester City. De passage en conférence de presse, ce vendredi, à deux jours du derby contre Manchester United en Premier League, l’entraîneur espagnol a été interrogé sur son avenir et sur son envie de continuer à coacher les Cityzens. Après le désastre de la saison passée, Guardiola - dont le contrat avec City expire en 2027 - ne compte pas s’en aller. Bien au contraire…

La suite après cette publicité

« Je ne resterai pas à Manchester City si je sens que le club a besoin d’un changement. Mais pour l’instant, j’ai envie de continuer, plus que jamais après ce qui s’est passé la saison dernière. Et surtout maintenant, à ce moment précis, je veux être à la tête du club pour prendre de plus en plus d’importance, pour maintenir la situation avec mes joueurs, en essayant d’y arriver. Je ne suis pas ici simplement parce que je l’ai fait dans le passé. J’aime regarder vers l’avenir, c’est pourquoi nous avons connu un succès incroyable, car nous pensons tout le temps à la suite… C’est ma 10e saison ici, j’en suis très fier, et je veux aider l’équipe et le club à être là, encore et encore… », a-t-il déclaré.