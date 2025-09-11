Menu Rechercher
Faouzi Ghoulam détruit le PSG dans le dossier Donnarumma

Passé par la Ligue 1 (Saint-Étienne) et la Serie A (Naples), Faouzi Ghoulam (34 ans) s’est invité dans le débat du départ forcé de Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain. Et visiblement, l’ancien international algérien n’a pas apprécié le choix des Rouge et Bleu de se séparer du gardien italien. Il l’a fait savoir dans les colonnes du Corriere dello Sport.

« Absolument : le PSG a fait une erreur retentissante et a manqué de respect à Gigio. Ils voulaient faire plaisir à Luis Enrique parce qu’il a gagné, mais vous ne pouvez pas faire cela à un joueur emblématique, décisif pour les victoires. Gigio fait partie des deux, trois gardiens les plus forts du monde et fera partie des dix du Ballon d’Or, mais si Guardiola n’était pas arrivé, que se serait-il passé. Permettez-moi d’être clair : Chevalier est très fort, mais je pose la question : si Gigio n’avait vraiment pas été aussi bon avec ses pieds comme on l’a dit, assez pour inciter le PSG à changer, est-ce que quelqu’un comme Pep l’aurait pris ? Cette excuse n’a aucun sens. Je vis aussi à Paris et je connais des histoires et des gens : je sais à quel point il était aimé et respecté par ses camarades et son peuple. Je ne sais pas pourquoi c’est un choix inexplicable. Une chose stupide. » Le message est passé.

