Primera Division

Edinson Cavani a sauvé la vie de la fille d’un journaliste uruguayen

Par Allan Brevi
1 min.
Edinson Cavani embrassant le blason de la Céleste @Maxppp

Il y a environ un an à Buenos Aires, l’ancienne star du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, a joué un rôle décisif pour sauver la vie d’Ema, la fille du journaliste uruguayen Rafa Cotelo, touchée par une maladie neurologique chronique. L’adolescente devait subir une opération chirurgicale urgente, mais la clinique exigeait un paiement immédiat en espèces, impossible à réunir pour le père sur le moment. Désemparé, Cotelo a alors contacté Edinson Cavani, avec qui il entretient une amitié de longue date. L’attaquant de Boca Juniors a immédiatement réagi pour trouver une solution, démontrant une générosité et une réactivité exemplaires. Jusqu’ici cette affaire était restée secrète, mais c’est Cotelo lui-même qui l’a révélé dans un entretien accordé au média uruguayen El Observador.

Ne pouvant se rendre lui-même à temps à la clinique, El Matador a missionné un ami restaurateur, qui s’est présenté quelques minutes plus tard avec l’argent nécessaire. « Il a vidé la caisse, tout ce qu’il avait vendu ce soir-là, et m’a tout amené », a raconté Rafa Cotelo, soulignant : « Pour moi, il était comme un ange gardien. » Grâce à ce geste, l’opération d’Ema s’est déroulée avec succès. Quelques semaines plus tard, le journaliste et sa fille ont remboursé Cavani, qui n’avait rien demandé en retour, confirmant ainsi son geste désintéressé et humain. Pour rappel, Edinson Cavani, c’est 200 buts avec le PSG, 104 avec Naples et 54 en sélection uruguayenne.

Pub. le - MAJ le
