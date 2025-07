Le Boca Juniors d’Edinson Cavani traverse une crise historique !

Boca Juniors est au fond du trou. Battus la nuit dernière par Huracan (0-1) lors de la 3e journée du tournoi de clôture, les coéquipiers d’Edison Cavani n’y arrivent plus. Treizième du groupe A après trois journées, le club argentin ne compte que deux petits points et traverse, aujourd’hui, une crise sans précédent. Orphelin du moindre succès depuis le 20 avril dernier et une victoire à la Bombonera contre Estudiantes (2-0) lors de la 14e journée du tournoi d’ouverture, le club basé à Buenos Aires inquiète plus que jamais.

Après avoir limogé Fernando Gago, six mois après son arrivée sur le banc, Boca Juniors enchaîne les contre-performances. Mariano Herron, nommé dans la foulée, n’aura pas non plus duré bien longtemps. Avec deux nuls - dont un ponctué par une qualification aux tirs au but lors des play-offs du tournoi d’ouverture face à Lanus (0-0, 4-2 aux t.a.b.) le 11 mai dernier - et un revers au tour suivant face à Independiente (0-1) - le manager de 47 ans a finalement cédé sa place à Miguel Angel Russo.

11 matches sans victoire, la pire série de l’histoire du club !

Architecte de la victoire des Xeneizes lors de la Copa Libertadores en 2007, Russo se retrouve lui aussi dans le dur. Éliminé dès le premier tour de la Coupe du Monde des Clubs (2 nuls, 1 défaite), le coach argentin a également subi un revers lors du premier tour de la Coupe d’Argentine face au Club Atlético Tucuman (1-2) alors que Boca Juniors ne s’est toujours pas imposé dans le tournoi de clôture du championnat argentin. Résultat ? Les pensionnaires de La Bombonera n’ont plus connu la victoire depuis 11 matches toutes compétitions confondues (5 défaites, 6 nuls).

Une terrible disette - la pire série de son histoire (10 rencontres sans succès) établie en 1957 et 2021 - qui s’est donc poursuivie dans la nuit de dimanche à lundi. Malgré une nouvelle grande performance d’Agustin Marchesin (37 ans), auteur de plusieurs parades décisives, le Boca Juniors d’Edinson Cavani, incapable de marquer en championnat depuis le 16 mars dernier, a fini par craquer sur une frappe enroulée de l’Américain Matko Miljevic (65e).

Interrogé après la rencontre, le portier des Bleu et or a logiquement fait part de son inquiétude. «Nous sommes forcément préoccupés par cette situation mais nous savons que nous devons inverser les choses. Le tournoi vient de commencer, il faut tourner la page et être intraitables à domicile», a ainsi lancé le gardien au micro de TNT Sports. Fragile défensivement, peu inspiré offensivement et en pleine crise de confiance, Boca Juniors tentera désormais de mettre fin à cette terrible spirale négative lors de la réception du Racing Club, le 9 août prochain à la Bombonera.