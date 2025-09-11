PSG : Matvey Safonov reste campé sur ses positions

Matvey Safonov est décidément très sollicité dans son pays. Le gardien du Paris Saint-Germain a rejoint son équipe nationale et les médias l’ont logiquement interrogé sur son avenir. Mais à chaque fois, le portier russe affirme qu’il ne compte pas jeter l’éponge à Paris. C’est d’ailleurs ce qu’il a répété hier à la télévision russe.

La suite après cette publicité

«Cette question ne devrait pas m’être adressée. Naturellement, je comprends ce qu’on attend de moi et je sais ce que je dois faire. J’essaie donc de prouver ma valeur et qu’on peut me faire confiance pour atteindre l’objectif. (…) Je pense que c’était déstabilisant pour ceux qui lisent les nouvelles, peut-être pour ceux qui ne voulaient pas que je change (de club), mais cela ne m’affecte en rien, parce que je connais la vérité (sourire). (…) J’ai toujours dit que je suis allé en Europe pour affronter les difficultés», a-t-il déclaré à Match TV.