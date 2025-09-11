Menu Rechercher
Commenter 57
Ligue 1

PSG : Matvey Safonov reste campé sur ses positions

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Matvey Safonov @Maxppp

Matvey Safonov est décidément très sollicité dans son pays. Le gardien du Paris Saint-Germain a rejoint son équipe nationale et les médias l’ont logiquement interrogé sur son avenir. Mais à chaque fois, le portier russe affirme qu’il ne compte pas jeter l’éponge à Paris. C’est d’ailleurs ce qu’il a répété hier à la télévision russe.

La suite après cette publicité

«Cette question ne devrait pas m’être adressée. Naturellement, je comprends ce qu’on attend de moi et je sais ce que je dois faire. J’essaie donc de prouver ma valeur et qu’on peut me faire confiance pour atteindre l’objectif. (…) Je pense que c’était déstabilisant pour ceux qui lisent les nouvelles, peut-être pour ceux qui ne voulaient pas que je change (de club), mais cela ne m’affecte en rien, parce que je connais la vérité (sourire). (…) J’ai toujours dit que je suis allé en Europe pour affronter les difficultés», a-t-il déclaré à Match TV.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (57)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Matvey Safonov

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Matvey Safonov Matvey Safonov
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier