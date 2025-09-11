PSG : Ousmane Dembélé remporte le Onze d’Or 2025

Lors de l’exercice 2024-2025, Ousmane Dembélé a réalisé la plus belle saison de sa carrière. Après une saison historique ponctuée par un quintuplé (Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions et Supercoupe d’Europe), l’attaquant français a été élu Onze d’Or par les lecteurs de Onze Mondial. Avec 33 buts et 13 passes décisives en 49 matches, le joueur de 28 ans a déjà conquis le cœur des supporters parisiens et s’impose aujourd’hui comme un candidat très sérieux au Ballon d’Or, qui sera décerné le 22 septembre. « Je suis fier, ça prouve que tu as bien travaillé durant toute la saison, et je vais même plus loin, durant toutes ces années pour remporter des trophées individuels. Ça me touche, mes sacrifices et mes performances sont reconnus », a-t-il confié dans les colonnes du magazine.

Au-delà des statistiques et des titres, Dembélé incarne aussi une catégorie rare de footballeurs : celle des « joueurs frissons », capables de faire basculer un match sur un dribble, une accélération ou encore une inspiration. Mais l’ancien Barcelonais rejette l’idée selon laquelle cette espèce serait en voie de disparition : « je ne suis pas d’accord avec ça. Il va toujours y avoir des joueurs frissons dans le football. Parfois, les gens ne disent pas toujours la vérité, ils peuvent se tromper ou raconter n’importe quoi (rires). Il y aura toujours des joueurs frissons dans le football et partout dans le monde. Il y a juste à regarder la télévision, il y a des jeunes talents qui sortent de partout. Aucun souci à se faire pour l’avenir du football. »