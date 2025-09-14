Les frères Thuram ont déclenché un véritable incendie médiatique en Italie !

Dans un Allianz Stadium en fusion, la Juventus a signé samedi soir un succès retentissant contre l’Inter Milan (4-3), au terme d’un match complètement fou. Après deux victoires inaugurales, les Bianconeri de leur nouvel entraîneur croate ont confirmé leur dynamique en livrant une première période pleine d’intensité et de caractère. Portée par un Lloyd Kelly déjà décisif puis par un missile de Kenan Yildiz, la Juve a su répondre au retour d’Hakan Çalhanoğlu et rejoindre les vestiaires en tête. La seconde période a été encore plus spectaculaire : l’Inter semblait avoir fait le plus dur en reprenant l’avantage grâce à Çalhanoğlu et Marcus Thuram, avant que la Juventus, poussée par son public incandescent, n’égalise par Khéphren Thuram, puis ne l’emporte dans le temps additionnel grâce à un missile d’Adžić. Un scénario hitchcockien qui a électrisé tout le pays.

Si ce Derby restera dans les annales, c’est en grande partie grâce aux Thuram. Les deux fils de Lilian ont illuminé la rencontre chacun à leur manière. Marcus, d’abord, en redonnant l’avantage à l’Inter d’une tête rageuse. Khéphren, ensuite, en répondant six minutes plus tard d’un coup de tête aussi puissant qu’inattendu pour remettre la Juve à hauteur et relancer l’Allianz Stadium. Deux gestes quasi jumeaux, savourés dans les tribunes par un père ému et filmé par les caméras. Les deux frères sont devenus, samedi soir, les troisièmes frangins de l’histoire de la Serie A à marquer lors d’un même match, après les Nyers en 1949 et les Insigne en 2020. Une séquence rare qui a placé le patronyme Thuram au centre de toutes les conversations.

Deux frères et une grosse polémique

Mais derrière cette carte postale familiale, une image a suscité la polémique : celle d’un Marcus Thuram semblant ricaner avec son frère au moment même où la VAR examinait le but décisif d’Adžić. Maillots devant la bouche, brève conversation secrète, et ce sourire interprété comme une provocation par une partie des tifosi nerazzurri, qui n’avaient déjà pas digéré l’absence de célébration de l’attaquant interiste sur son propre but. Et d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, la direction de l’Inter Milan n’a pas du tout apprécié cette scène. Sur les réseaux sociaux, certains ont crié à « l’attitude non professionnelle », d’autres l’ont défendu en rappelant que la révision concernait une possible faute de Khéphren et qu’il s’agissait simplement d’un échange familial. Khéphren, lui, a pris la parole après le match pour défendre son aîné: « Il m’a félicité du regard. Il était fier de moi mais déçu du but », a-t-il assuré au micro de DAZN. En conférence de presse, Cristian Chivu a botté en touche quand le sujet a été mis sur la table par les journalistes milanais visiblement furieux : « Je ne connais pas le contexte, je n’ai rien vu, mais arrêtons de nous disputer, car il ne faut pas toujours se mettre des bâtons dans les roues».

Alors que l’Inter Milan hume peu à peu le parfum d’une crise à l’horizon, l’incendie impliquant Marcus Thuram devra rapidement s’éteindre. Au-delà des polémiques, cette soirée restera comme l’un des moments les plus symboliques de la saison italienne. Khéphren Thuram a incarné le sérieux et la concentration jusqu’au bout, exhortant la Juve à « se ressaisir » après son but. Marcus, malgré la défaite et le tourbillon médiatique, a confirmé son poids dans l’attaque de l’Inter. Et Lilian, dans les tribunes, a savouré l’instant, témoin d’un duel inédit entre ses deux fils au sommet de la Serie A. Le Derby d’Italie n’a pas seulement livré un scénario fou : il a aussi raconté une histoire de famille, de rivalité sportive et de respect mutuel, qui restera longtemps dans les mémoires des supporters comme des observateurs du football italien.