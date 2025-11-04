L’Atalanta Bergame est en pleine crise avant l’OM !

La Ligue des Champions est de retour. Pour le compte de la 4e journée de la phase de ligue, l’Olympique de Marseille (18e avec une victoire et deux défaites) reçoit l’Atalanta Bergame (17e avec une victoire, un nul et un revers). Un rendez-vous ô combien important pour les hommes de Roberto De Zerbi, en difficulté ces dernières semaines. Tombeurs de l’AJ Auxerre au terme d’une prestation collective poussive, les Olympiens ont, en effet, retrouvé le chemin de la victoire après un nul et deux défaites toutes compétitions confondues. Que les supporters phocéens se rassurent, la dynamique actuelle de la Dea est, elle, encore moins reluisante.

Défaits par l’Udinese lors de la 10e journée de Serie A, samedi dernier, les pensionnaires du Gewiss Stadium restent sur une terrible série de six matches d’affilés sans victoires toutes compétitions confondues. Sans rythme, sans idées et surtout sans efficacité - un constat que les différents observateurs avaient déjà pu faire le soir de la défaite cinglante contre le PSG (0-4) - le club de Bergame a une nouvelle fois été dominé par une équipe frioulane agressive et rigoureuse. Ironie du sort, c’est Nicolò Zaniolo, ancien joueur de l’Atalanta, qui a offert la victoire aux siens à la 40e minute d’une belle frappe.

Un collectif en perdition, Juric en sursis

Avec ce nouveau revers, l’Atalanta Bergame pointe aujourd’hui à une décevante 11e place en Serie A et son entraîneur, Ivan Juric, se retrouve lui plus que jamais contesté. Selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, les dirigeants de la Dea, inquiets de la situation de leur club, aurait même d’ores et déjà placé leur coach sous observation pour les deux prochains matches, dont celui face à l’OM. Il faut dire que le jeu produit par la formation italienne a de quoi alarmer. Contre l’Udinese, les Bergamasques n’ont ainsi pris leur chance qu’à cinq reprises (aucun tir cadré). Un rendement tranchant largement avec le collectif huilé et percutant observé ces dernières saisons.

Un effondrement qui ne manque pas de faire les choux gras de la presse italienne. En première ligne ? Ivan Juric. Critiqué pour ses choix tactiques, le technicien croate - qui avait par exemple décidé d’installer Lookman, Krstovic et De Ketelaere sur le banc face à l’Udinese - se retrouve sous le feu des critiques, qui plus est à l’heure où son équipe n’a gagné qu’à une seule reprise sur ses neuf dernières sorties toutes compétitions confondues. D’autres cas, à l’instar de Scamacca, Samardzic ou encore Sulemana, ne manquent pas de crisper. Reste désormais à savoir si l’Atalanta trouvera les ressources nécessaires pour se relancer dans le sud de la France… L’opportunité pour l’OM de frapper un adversaire en plein doute est en tout cas bien présente.

