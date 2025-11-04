Menu Rechercher
La Fiorentina vire Stefano Pioli

Par André Martins
1 min.
pioli @Maxppp

Ce fut un retour très décevant pour Stefano Pioli. Après un premier passage entre 2017 et 2019, avec 27 victoires, 25 nuls et 22 défaites en 74 rencontres, l’entraîneur italien était revenu en juillet dernier à la Fiorentina, soucieux de retrouver son pays natal et relancer sa carrière après une expérience mitigée en Arabie saoudite du côté d’Al-Nassr. Mais sa nouvelle aventure sur le banc de la Viola aura été de courte durée. Le club italien l’a officiellement démis de ses fonctions ce mardi, après une nouvelle défaite en championnat deux jours plus tôt, contre Lecce à l’extérieur (0-1).

«L’ACF Fiorentina annonce que Stefano Pioli a été relevé de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première masculine à la date d’aujourd’hui. Le club tient à remercier l’entraîneur et son staff pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve tout au long de leur travail. La direction technique de l’équipe première a été, temporairement, confiée, à partir de l’entraînement de cet après-midi, à Daniele Galloppa», peut-on lire dans le communiqué de la formation italienne, lanterne rouge de Serie A avec seulement quatre points et aucun succès.

