Serie A : la Juventus s’impose contre l’Inter Milan après un match fou

Dès la 3e journée de championnat, la Serie A nous offrait l’une de ses plus belles affiches ce samedi à Turin. En effet, dans un Allianz Stadium plein, la Juventus accueillait l’Inter Milan, l’un de ses plus grands rivaux. Un match important pour la Vieille Dame qui, après un début de saison parfait (2 victoires en 2 matches) avait à coeur de l’emporter contre un concurrent aux places européennes. Avec une équipe-type, qui ressemble fortement à celle de la saison passée, les hommes de Christian Chivu ont réalisé un excellent début de match. Pourtant, ce sont les Piémontais qui ont allumé la première mèche.

La suite après cette publicité

Après plusieurs centres, Lloyd Kelly en reprenait un et a envoyé le ballon au fond des filets d’une belle reprise du pied gauche (1-0, 14e). Poussant pour égaliser, les visiteurs n’ont pas tardé avant de revenir dans la partie. Sur un bon ballon en retrait, Hakan Calhanoglu a remis les deux équipes à hauteur d’une frappe limpide du gauche (1-1, 38e). Décidément, les frappes splendides de milieux offensifs turques étaient le thème de cette fin de premier acte. Trouvé plein axe au 25 mètres, Kenan Yildiz a fait quelques pas d’ajustement avant d’envoyer un missile imparable qui a trompé Yann Sommer (2-1, 38e). Un premier acte rythmé donc, et la Juventus qui faisait la course en tête à la pause.

La Juventus poursuit son sans-faute grâce au gamin Vasilije Adžić

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre était toujours aussi soutenu. Courant après le score, l’Inter Milan s’est montré offensif. Pour autant, les offensives milanaises n’étaient pas assez tranchantes et Chivu a même décidé de faire rentrer Ange-Yoan Bonny à la place de Lautaro Martinez peu après l’heure de jeu. Pour autant, l’allant offensif des Nerazzurri a été récompensé sur une nouvelle frappe fabuleuse de Calhanoglu. Après un beau contrôle de la poitrine, le Turc a trompé Di Gregorio d’une reprise victorieuse du droit (2-2, 65e). La dynamique s’est alors inversée et la Juve s’est mise à douter jusqu’à concéder un troisième but. Sur un centre venu de la gauche de Dimarco, Marcus Thuram s’est élevé plus haut que ses cinq adversaires et a trompé le gardien turinois d’une tête appuyé (2-3, 76e).

La suite après cette publicité

Mais un but d’un frère Thuram ne vient généralement pas seul quand l’autre est également sur le terrain. Sur un coup-franc parfaitement tiré par Yildiz, l’ancien milieu de Nice a imité son frère en remettant les deux équipes à égalité d’une superbe tête piquée (3-3, 83e). Poussant pour aller chercher la victoire, la Juventus a finalement fait exulter son stade grâce au missile du jeune milieu de 19 ans Vasilije Adžić (4-3, 90+1e). À l’instar du 4-4 qui avait eu lieu à Milan la saison dernière, le choc entre Nerazzurri et Bianconeri a tenu toutes ses promesses. Sauf que cette fois, la Juve est repartie avec la victoire et poursuit son sans-faute avec un troisième succès en autant de matches. De son côté, l’Inter a enchainé avec un deuxième revers de rang en championnat et doit vite se ressaisir.