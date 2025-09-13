Notes des joueurs
Statistiques
SondagesVoir tous
Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Juventus - Inter Milan en direct commenté
3e journée de Serie A - samedi 13 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Juventus et Inter Milan (Serie A, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Serie A entre Juventus et Inter Milan. Ce match aura lieu le samedi 13 septembre 2025 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Juventus et Inter Milan.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Juventus et Inter Milan ?
Juventus a remporté la rencontre sur le score de 4-3.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Juventus et Inter Milan en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 septembre 2025 à 18:00 sur DAZN.
- Où voir le match Juventus Inter Milan en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Juventus et Inter Milan ?
Juventus Turin : le coach I. Tudor a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Di Gregorio, L. Kelly, Bremer, F. Gatti, W. McKennie, K. Thuram, M. Locatelli, P. Kalulu, K. Yıldız, T. Koopmeiners, D. Vlahović.
Inter Milan : de son côté, l'équipe dirigée par C. Chivu évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Y. Sommer, A. Bastoni, F. Acerbi, M. Akanji, H. Mkhitaryan, H. Çalhanoğlu, N. Barella, D. Dumfries, L. Martínez, M. Thuram, Carlos Augusto.
- Qui arbitre le match Juventus Inter Milan ?
Andrea Colombo est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Juventus Inter Milan ?
Torino accueille le match au Allianz Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Juventus Inter Milan ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 septembre 2025, coup d'envoi 18:00.
- Qui a marqué des buts pour Juventus ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Juventus : L. Kelly 14', K. Yıldız 38', K. Thuram 83', V. Adžić 90+1'.
- Qui a marqué des buts pour Inter Milan ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Inter Milan : H. Çalhanoğlu 30' 65', M. Thuram 76'.