4 - 3
terminé
Serie A 2025/2026 3e journée
Juventus
4 - 3
MT : 2-1
terminé
Inter Milan
Temps forts
90+1'
4 - 3
V. Adžić (PD J. David)
83'
3 - 3
K. Thuram (PD K. Yıldız)
76'
2 - 3
(PD F. Dimarco) M. Thuram
65'
2 - 2
(PD P. Zieliński) H. Çalhanoğlu
mi-temps
2 - 1
38'
2 - 1
K. Yıldız (PD Bremer)
30'
1 - 1
(PD Carlos Augusto) H. Çalhanoğlu
14'
1 - 0
L. Kelly (PD Bremer)

Notes des joueurs

#1 Logo Juventus Turin K. Yıldız 8.7 #2 Logo Juventus Turin K. Thuram 8.0 #3 Logo Juventus Turin Bremer 7.0
#1 Logo Inter Milan H. Çalhanoğlu 8.8 #2 Logo Juventus Turin K. Yıldız 8.0 #3 Logo Juventus Turin K. Thuram 7.1
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 Juventus 9 11 Inter Milan 3
Possession 59% Inter Milan Juventus
Tirs 12 8 14 4 4 18
Grosses occasions créées 50% Inter Milan 1 Juventus 1
Compositions Juventus 3-4-2-1 Inter Milan 3-4-3

Sondages

Qui est l'homme du match Juventus-Inter Milan ?
- Fin dans 2h
Prono

Qui va gagner ?
1 JUV N NUL 2 INT
191 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Inter Milan Federico Dimarco 1 #2 Logo Juventus Turin Kenan Yıldız 1
Tirs (%)
#1 Logo Inter Milan Hakan Çalhanoğlu 3/6 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Juventus Turin Khéphren Thuram 2
Fautes subies
#1 Logo Inter Milan Lautaro Martínez 3 #2 Logo Juventus Turin Loïs Openda 2 #3 Logo Inter Milan Henrikh Mkhitaryan 2
Ballons touchés
#1 Logo Inter Milan Alessandro Bastoni 100 #2 Logo Inter Milan Hakan Çalhanoğlu 100
Tirs (%)
#1 Logo Inter Milan Nicolò Barella 0/3 0% #2 Logo Inter Milan Alessandro Bastoni 0/2 0% #3 Logo Juventus Turin Dušan Vlahović 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Inter Milan Marcus Thuram 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Inter Milan Manuel Akanji 5/6 83% #2 Logo Juventus Turin Loïs Openda 5/7 71% #3 Logo Inter Milan Francesco Acerbi 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Inter Milan Francesco Acerbi 4 #2 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Inter Milan Francesco Acerbi 4/4 100% #2 Logo Inter Milan Carlos Augusto 2/2 100% #3 Logo Inter Milan Manuel Akanji 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Juventus Turin Teun Koopmeiners 0/7 0% #2 Logo Inter Milan Ange-Yoan Bonny 0/4 0% #3 Logo Inter Milan Nicolò Barella 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Juventus Turin Teun Koopmeiners 0/3 0% #2 Logo Inter Milan Ange-Yoan Bonny 0/2 0% #3 Logo Juventus Turin Federico Gatti 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Inter Milan Francesco Acerbi 64/65 98% #2 Logo Inter Milan Hakan Çalhanoğlu 78/81 96% #3 Logo Inter Milan Alessandro Bastoni 70/76 92%
Corners et centres réussis
#1 Logo Inter Milan Nicolò Barella 3 #2 Logo Inter Milan Federico Dimarco 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Inter Milan Hakan Çalhanoğlu 26 #2 Logo Inter Milan Henrikh Mkhitaryan 24 #3 Logo Inter Milan Manuel Akanji 22

Classement buteurs

#1 Logo Inter Milan Marcus Thuram 3 #2 Logo Inter Milan Hakan Çalhanoğlu 2 #2 Logo Juventus Turin Dušan Vlahović 2 #4 Logo Inter Milan Ange-Yoan Bonny 1 #4 Logo Juventus Turin Jonathan David 1 #4 Logo Juventus Turin Vasilije Adžić 1 #4 Logo Inter Milan Lautaro Martínez 1 #4 Logo Juventus Turin Kenan Yıldız 1 #4 Logo Inter Milan Alessandro Bastoni 1 #4 Logo Inter Milan Denzel Dumfries 1 #4 Logo Juventus Turin Khéphren Thuram 1

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
N
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
51% 24 Victoires 28% 13 Nuls 21% 10 Victoires

Blessures & suspensions

Lloyd Kelly Lloyd Kelly Blessure à la cuisse Arkadiusz Milik Arkadiusz Milik Blessure au genou Juan David Cabal Juan David Cabal Lésion du ligament croisé antérieur du genou Fabio Miretti Fabio Miretti Blessure à l'épaule Manuel Locatelli Manuel Locatelli Blessure à la cheville Francisco Conceição Francisco Conceição Blessure musculaire
Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure au mollet Matteo Darmian Matteo Darmian Inconnu Francesco Acerbi Francesco Acerbi Ischio-jambiers Francesco Pio Esposito Francesco Pio Esposito Blessure musculaire

Top commentaires

Dorian Léa 19:52 c est le match de ce début de saison tout championnat confondus 1 Répondre
Match Juventus - Inter Milan en direct commenté

3e journée de Serie A - samedi 13 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Juventus et Inter Milan (Serie A, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Serie A entre Juventus et Inter Milan. Ce match aura lieu le samedi 13 septembre 2025 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Juventus et Inter Milan.

Arbitres

Andrea Colombo arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Giorgio Peretti arbitre assistant
Giuseppe Perrotti arbitre assistant
Kevin Bonacina quatrième arbitre
Rosario Abisso arbitre VAR
Paolo Silvio Mazzoleni arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Stadium Torino
Allianz Stadium
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 45666
  • Affluence moyenne : 30518
  • Affluence maximum : 45666
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 13 septembre 2025 18:00
Compétition Serie A
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 3
Diffusion DAZN
Code JUV-INT
Zone Italie
Équipe à domicile Juventus Turin
Équipe à l'extérieur Inter Milan
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Juventus et Inter Milan ?

Juventus a remporté la rencontre sur le score de 4-3.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Juventus et Inter Milan en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 septembre 2025 à 18:00 sur DAZN.

Où voir le match Juventus Inter Milan en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Juventus et Inter Milan ?

Juventus Turin : le coach I. Tudor a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Di Gregorio, L. Kelly, Bremer, F. Gatti, W. McKennie, K. Thuram, M. Locatelli, P. Kalulu, K. Yıldız, T. Koopmeiners, D. Vlahović.

Inter Milan : de son côté, l'équipe dirigée par C. Chivu évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Y. Sommer, A. Bastoni, F. Acerbi, M. Akanji, H. Mkhitaryan, H. Çalhanoğlu, N. Barella, D. Dumfries, L. Martínez, M. Thuram, Carlos Augusto.

Qui arbitre le match Juventus Inter Milan ?

Andrea Colombo est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Juventus Inter Milan ?

Torino accueille le match au Allianz Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Juventus Inter Milan ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 septembre 2025, coup d'envoi 18:00.

Qui a marqué des buts pour Juventus ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Juventus : L. Kelly 14', K. Yıldız 38', K. Thuram 83', V. Adžić 90+1'.

Qui a marqué des buts pour Inter Milan ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Inter Milan : H. Çalhanoğlu 30' 65', M. Thuram 76'.

