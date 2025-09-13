Le début de saison d’Igor Tudor à la Juventus enflamme l’Italie !

La Juventus est plus que jamais de retour sur le devant de la scène. Dans un Allianz Stadium en fusion, la Vieille Dame a signé samedi soir un succès retentissant contre l’Inter Milan (4-3), au terme d’un match complètement fou. Après deux victoires inaugurales, les Bianconeri ont confirmé leur dynamique sous la houlette du technicien croate en livrant un premier acte plein d’intensité et de caractère. Portée par un Lloyd Kelly déjà décisif puis par un missile de Kenan Yildiz, la Juve a su répondre au retour d’Hakan Çalhanoğlu et rejoindre les vestiaires en tête. Cette entame a donné le ton d’un choc spectaculaire, digne des plus belles heures du championnat italien. Le second acte a tourné à la démonstration de mental pour les Turinois, tant l’Inter semblait proche de plier le match après avoir repris l’avantage grâce à Çalhanoğlu et Marcus Thuram. Mais, portée par un public incandescent, la Juventus a trouvé les ressources pour égaliser par Thuram… l’autre frère, l’ancien Niçois, avant que la pépite monténégrine Vasilije Adžić n’offre la victoire dans le temps additionnel d’un missile imparable.

La suite après cette publicité

Avec trois succès en autant de rencontres, Igor Tudor réussit un début de mandat rêvé et imprime déjà sa patte combative et spectaculaire sur cette équipe. De quoi enflammer tout un pays et relancer la rivalité Juve–Inter sur des bases incandescentes : « Il y a tellement de bonheur, un match fou, étrange, unique, tellement de buts, des victoires, des défaites, vraiment. Au final, tellement de bonheur, car c’est une victoire contre une grande équipe avec des joueurs de haut niveau. Ce n’était pas facile, mais ils ont bien joué. C’est la troisième, il en reste 35. Avant les matchs, on donne des étiquettes, et là, tout est remis à zéro. L’Inter est venu ici pour gagner et ils sont de classe mondiale. Nous n’avons pas joué notre jeu habituel, même en termes de pressing, mais l’envie de gagner n’a jamais fait défaut, même chez les remplaçants. Je ne sais pas si on peut le dire à juste titre. Peut-être aurait-il été préférable de juger le match équilibré et un match nul aurait été juste ».

La suite après cette publicité

Un parfait 3 sur 3

Après ce match complètement fou contre l’Inter, Igor Tudor est apparu très satisfait de la réaction de ses joueurs. La victoire, obtenue dans les derniers instants grâce à Vasilije Adžić, reflète selon lui la détermination et le caractère de son groupe, mais le coach croate reste lucide sur les axes d’amélioration. Pour Tudor, chaque rencontre est un apprentissage, et cette victoire ne doit pas masquer les points perfectibles. Entre fatigue post-sélection et intensité du match, le coach a tenu à rappeler que son équipe doit continuer à progresser et confirmer ses bonnes performances dès la prochaine rencontre. : « C’était un match étrange, avec tant de buts et tant de changements de score. Finalement, ce tir d’Adzic a décidé du match. C’est un joueur fort, et nous avions l’idée de le faire jouer. C’est une belle victoire, car elle a été remportée contre une grande équipe. Avant le match, j’avais vu trop de jugements exagérés sur l’Inter. On aurait pu faire mieux, et je voulais presser plus haut et mieux garder le ballon. Mais certains joueurs souffraient de problèmes post-sélection. Le premier match après la pause n’est jamais bon. On voulait gagner ce match, et les gars en étaient convaincus ».

Enfin, interrogé sur les objectifs à long terme comme le Scudetto, Tudor préfère relativiser et insiste sur le processus plutôt que sur le résultat final. Pour lui, l’important est de continuer à construire un collectif solide et en constante évolution, tout en tirant confiance de cette victoire spectaculaire. L’objectif est clair, il est de progresser match après match et de confirmer ce regain de confiance dès la prochaine échéance : « Le Scudetto ? Pour moi, peu importe. Il y a tellement de choses à prendre en compte, et c’est aussi ce qui fait la beauté du football. Il y a toujours matière à progresser. Nous sommes un organisme vivant et nous ne pouvons jamais être les mêmes. Nous sommes sur la bonne voie, et cette victoire peut nous donner confiance. Dans deux jours, nous devrons le confirmer. Nous devons nous engager dès maintenant. » Et le calendrier ne manque pas de défis : la Juve retrouve la Ligue des Champions et affrontera dès mardi le Borussia Dortmund pour son retour sur la scène européenne. Une affiche excitante qui pourrait bien donner le ton d’une saison ambitieuse, sous le signe de l’enthousiasme et de la combativité.