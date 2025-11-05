L’Inter et l’AC Milan rachètent San Siro

L’Inter et l’AC Milan auront mis six ans à parvenir à leurs fins. Face à un San Siro vétuste, les deux clubs milanais ont décidé de tourner une page de leur histoire en construisant un nouveau stade. Un projet qui va enfin pouvoir s’accélérer. Rossoneri et Nerazzurri ont officiellement racheté la zone où se trouve San Siro et ses environs. Pour rappel, l’emblématique enceinte sera détruite et remplacée par un stade moderne flambant neuf.

«Le FC Internazionale Milano et l’AC Milan annoncent avoir signé aujourd’hui l’acte de vente avec la municipalité de Milan pour l’acquisition de la Grande Funzione Urbana San Siro, qui comprend le stade Meazza et ses environs. La construction du nouveau stade et la rénovation urbaine du quartier de San Siro marquent un nouveau chapitre pour la ville de Milan et pour les deux clubs. Cette étape importante reflète les ambitions communes de l’Inter et du Milan, ainsi que de leurs propriétaires respectifs, les fonds gérés par Oaktree et RedBird, pour un succès sportif à long terme et un investissement qui permettra de créer de la valeur afin de soutenir la croissance durable des deux clubs. Les clubs ont confié à Foster + Partners et MANICA la conception et le développement d’un nouveau complexe de classe mondiale et du plan directeur pour la zone environnante. Le stade répondra aux normes internationales les plus élevées et est destiné à devenir une nouvelle icône architecturale pour la ville de Milan. Dans le cadre de ce projet, un nouveau pôle d’excellence verra le jour, reflétant la vocation sportive et culturelle du quartier de San Siro et de toute la ville, et régénérant un espace urbain sous le signe de l’innovation, de la durabilité et de l’accessibilité. L’opération, finalisée par la société Stadio San Siro S.p.A., est soutenue par un financement accordé par les banques internationales Goldman Sachs et J.P. Morgan en tant que coordinateurs principaux, ainsi que par les partenaires bancaires des clubs, Banco BPM et BPER Banca», indique le communiqué.