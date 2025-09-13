Juventus : Khéphren Thuram revient sur la discussion avec Marcus contre l’Inter

Après la victoire spectaculaire (4-3) de la Juventus face à l’Inter, Khéphren Thuram s’est montré satisfait au micro de DAZN Italia. Fier d’avoir inscrit un but de la tête, il a salué la réaction de son équipe «face à une grande formation aux milieux très mobiles». Taquiné par son frère Marcus et son père Lilian sur son faible nombre de buts de la tête, le milieu turinois s’est réjoui d’y être enfin parvenu dans un match aussi difficile face aux Nerazzurri d’un Marcus Thuram buteur.

« Il m’a dit 'Bravo’ avec ses yeux, il était fier de moi mais déçu du but. Ce soir, j’étais très content d’avoir marqué de la tête, nous sommes contents du résultat. Les milieux de terrain de l’Inter se déplaçaient très bien sans ballon, c’était difficile de les suivre et nous sommes satisfaits de la remontée. Lui et mon père se moquent de moi parce qu’ils disent que je ne marque pas beaucoup de buts de la tête , mais ce soir, je suis content d’y être parvenu. C’était un match difficile. L’Inter est une grande équipe et possède des milieux de terrain solides qui se déplacent très bien sans ballon. Nous devions bouger davantage, et nous avons bien fait »