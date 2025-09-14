Ligue 1 : le PSG domine le RC Lens mais perd Kvaratskhelia

Le Paris Saint-Germain avait accueilli le RC Lens au Parc des Princes dans le cadre de la 4ᵉ journée de Ligue 1. Impeccables jusqu’ici avec trois succès en trois matchs, les Parisiens voulaient poursuivre leur série et conforter leur place de leader, tandis que les Artésiens, en pleine montée en puissance après deux victoires successives, se disaient prêts à faire tomber les champions d’Europe. Luis Enrique était resté fidèle à son 4-3-3 avec Chevalier dans le but, Zabarnyi et Beraldo dans l’axe, Hakimi et Hernandez sur les côtés, Vitinha, Zaïre-Emery et Lee au milieu, puis Barcola et Kvaratskhelia pour entourer Ramos. En face, Pierre Sage avait maintenu son 3-4-3 avec Thauvin, Edouard et Guilavogui aux avant-postes. Le match avait démarré sur un rythme élevé : une grosse incompréhension entre Beraldo et Chevalier avait entraîné un coup franc indirect pour Lens dans la surface parisienne (8e). Dans la foulée, Chevalier avait réalisé une énorme parade sur un tir puissant de Thauvin (9e). À la 15e minute, Vitinha avait trouvé Barcola sur la gauche et l’ailier français avait enroulé un tir somptueux dans le petit filet opposé (15e).

La suite après cette publicité

Peu après, Sarr avait réussi un retour décisif sur Kvaratskhelia, qui filait vers le but après une ouverture parfaite de Vitinha (26e). Lens avait alors réagi et mis la pression sur la défense parisienne. Zabarnyi avait dévié de justesse un centre très dangereux pour l’envoyer en corner (28e). Malheueusement, Khvicha Kvaratskhelia a dû céder sa place. A nouveau au sol, il souffre du mollet. Mbaye, entré en jeu, avait tenté sa chance du droit dans une position excentrée mais Risser avait repoussé son tir (31e). Edouard avait ensuite repris de volée un centre parfait d’Aguilar, mais Chevalier avait lu l’action et capté le ballon (37e). Juste avant la pause, Hernandez avait frôlé le contre son camp en déviant un centre venant de la droite, voyant le cuir passer tout près de son propre cadre (45e+2). Enfin, sur un centre puissant de Mbaye, Ramos avait placé une magnifique talonnade, repoussée en deux temps par Risser (45e+4).

Trois joueurs blessés mais les trois points

Dès le retour des vestiaires, le PSG avait repris son emprise sur le match. L’ailier français était parti du côté gauche, avait repiqué dans l’axe et, après une longue progression balle au pied, avait armé un tir puissant au ras du sol. Sa frappe, précise, avait terminé sa course au pied du montant gauche et Risser n’avait pu que constater les dégâts (51e). Quelques minutes plus tard, Lee Kang-In s’était effondré au sol en se tenant la cheville droite : nouveau coup dur pour Paris, remplacé par Mayulu sous les applaudissements du public (56e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, Lens avait tenté de réagir. Thauvin avait pris sa chance en fermant son pied au dernier moment, mais Chevalier avait sorti une belle parade, déviant le ballon en corner sans prendre de risque (58e). La tension était montée encore d’un cran lorsque la civière était entrée sur le terrain après que la cheville de Beraldo avait tourné, troisième blessure après celles de Kvaratskhelia et de Beraldo (69e). Malgré ces coups durs, Paris avait poursuivi son travail d’usure, multipliant les longues possessions, tandis que le temps commençait à presser pour Lens, incapable de trouver la faille dans le bloc parisien. Paris a verrouillé le succès et reste invaincu.