PSG : énorme coup dur avec la blessure de Khvicha Kvaratskhelia

C’est l’hécatombe au PSG. Ce dimanche, à quelques jours du premier match de Ligue des Champions face à l’Atalanta, Paris défiait le RC Lens au Parc des Princes. Pour l’occasion, Luis Enrique était déjà privé de Désiré Doué et Ousmane Dembélé pour des blessures. Alors en attaque, le coach espagnol misait sur Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia notamment.

Mais le PSG a connu un nouveau coup dur. Touché en début de rencontre, Khvicha Kvaratskhelia a été contraint de céder sa place à la demi-heure de jeu. Après avoir tenté de rester sur le terrain, l’ancien du Napoli, visiblement touché au mollet, n’a pas réussi à aller au bout et il est directement rentré au vestiaire. C’est le tout jeune Ibrahim Mbaye qui l’a remplacé dans ce rôle d’ailier. Mauvaise nouvelle pour le PSG.