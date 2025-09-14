Régional 1 : le SC Berre, le promu qui attire d’anciennes stars de Ligue 1

En Régional aussi, il y a de l’ambition. Cette saison, ils seront plusieurs visages bien connus de notre Ligue 1 et de notre Ligue 2 à évoluer dans les 5e, 6e, voire même 7e divisions françaises. Rétrogradé en R2, l’AC Ajaccio va considérablement se renforcer avec les arrivées d’Andy Delort, Riad Nouri et même peut-être Thomas Mangani. Même son de cloche pour le pensionnaire de R1, Six‑Fours Le Brusc, qui a enregistré l’arrivée de l’ex-Marseillais Alaixys Romao cet été.

L’US Mours, promu en R3, pourra encore compter sur les pions de l’ancien portier de Montpellier, Baptiste Reynet, qui s’éclate dans son nouveau rôle de numéro neuf. On peut également citer le SC Berre, promu en R1, qui vient de réaliser un mercato absolument étourdissant pour un club de Régional. Dimanche dernier, le club situé dans les Bouches-du-Rhône démarrait justement son championnat avec la réception de la réserve de l’AS Monaco. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des locaux, vainqueurs 2-0.

Deux anciens internationaux algériens dans leurs rangs

Le promu a ainsi pu s’appuyer sur ses nouvelles têtes, et notamment sur Nabil Ghilas, l’ancien attaquant de Porto et ex-international algérien (8 sélections, 2 buts), auteur du premier but. Le joueur de 35 ans a été imité dans le temps additionnel par Mehdi Nagui, joueur établi de National qui était passé ces dernières saisons par Marignane-Gignac, Toulon, l’Athlético Marseille ou Sedan. Ils ne sont pas les seuls à s’être lancé dans cette aventure, puisqu’on retrouve dans l’effectif berrois l’ancien international espoir français, David Gigliotti (40 ans), passé par Monaco, Saint-Étienne ou encore Nîmes durant sa carrière, mais également l’ex-Stéphanois Yohan Mollo (36 ans).

Le premier a été expulsé pour ce match inaugural, tandis que le second est entré en cours de jeu et s’est même montré décisif. Le capitaine du SC Berre n’est pas moins connu puisqu’il s’agit de l’ancien joueur de la Real Sociedad, Liassine Cadamuro, ancien international algérien et mari de l’ancienne internationale française Louisa Necib. «On a de l’expérience, de la jeunesse aussi. Maintenant, ce n’est que le début. Il faut rester concentrés dans une poule très relevée cette année», confiait-il après le match dans des propos rapportés par La Provence. Autant dire que les Berrois auront des arguments pour la montée en N3 cette saison.