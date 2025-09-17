Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue des Champions

PSG : la satisfaction de Nuno Mendes après la gifle contre l’Atalanta

Par Jordan Pardon
1 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp
PSG 4-0 Atalanta

Tout en maîtrise, le PSG a étrillé l’Atalanta Bergame ce mercredi soir en Ligue des Champions (4-0). Auteur d’un très gros match et même buteur, Nuno Mendes était logiquement satisfait au micro de Canal+ au coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

«C’est plus difficile que l’année dernière, aujourd’hui on a fait un bon match du début à la fin, je pense qu’on est sur le bon chemin, on a essayé de contrôler tout le match, c’est bien pour nous. Si on est plus fort que la saison passée ? Je pense qu’on part du même niveau, les autres équipes ont de grands joueurs, des joueurs qui peuvent faire la différence. On a réussi à ne pas prendre de but à la maison, c’est bien.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Nuno Mendes

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Nuno Mendes Nuno Mendes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier