PSG : la satisfaction de Nuno Mendes après la gifle contre l’Atalanta

Tout en maîtrise, le PSG a étrillé l’Atalanta Bergame ce mercredi soir en Ligue des Champions (4-0). Auteur d’un très gros match et même buteur, Nuno Mendes était logiquement satisfait au micro de Canal+ au coup de sifflet final.

«C’est plus difficile que l’année dernière, aujourd’hui on a fait un bon match du début à la fin, je pense qu’on est sur le bon chemin, on a essayé de contrôler tout le match, c’est bien pour nous. Si on est plus fort que la saison passée ? Je pense qu’on part du même niveau, les autres équipes ont de grands joueurs, des joueurs qui peuvent faire la différence. On a réussi à ne pas prendre de but à la maison, c’est bien.»