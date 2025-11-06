Menu Rechercher
Mercato : le PSG sur une surprenante piste russe

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Luis Campos @Maxppp

Après le surprenant coup Matveï Safonov il y a plus d’un an, en provenance de Krasnodar, le PSG semble continuer à utiliser son réseau russe pour son mercato. Selon les informations de Match TV, diffuseur du football russe, le club de la capitale négocie actuellement avec le Lokomotiv Moscou pour le jeune buteur russe Alexey Batrakov. Du haut de ses 20 ans, il a déjà inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives en 14 matches de championnat et marche sur le foot russe.

« Cette information est exacte. Oui, nous sommes en discussion avec le PSG, mais également avec différents clubs européens. Alexey est un joueur très intelligent et polyvalent ; il a un objectif précis et travaille pour l’atteindre. Je suis convaincu que si Alexey veut jouer en Europe, il y parviendra ! », a ainsi confirmé son agent à Match TV. Il est estimé à 23 millions d’euros et, si le PSG veut vraiment le récupérer, il faudra donc faire un joli chèque au Lokomotiv.

Pub. le - MAJ le
