Lokomotiv Moscou : Aleksey Batrakov, la pépite de 20 ans qui marche sur la Russie

Depuis quelques années, les meilleurs footballeurs russes font de plus en plus le choix d’aller vers l’Europe. À l’image d’Aleksandr Golovin parti à Monaco à l’été 2018, Aleksey Miranchuk qui a rejoint l’Atalanta en 2020, Arsen Zakharyan qui joue depuis 2023 à la Real Sociedad ou bien Matvey Safonov, gardien du Paris Saint-Germain depuis un an, la passerelle semble bien plus facile qu’auparavant où un Andrey Arshavin à Arsenal ou un Roman Pavluchenko à Tottenham faisaient figure d’anomalies. Le prochain nom qui pourrait passer à l’étage supérieur pourrait donc être Aleksey Batrakov. Profil de poche (1m71) qui joue au Lokomotiv Moscou, le milieu offensif des Cheminots est un pur produit de leur centre de formation. Le natif d’Orekhovo-Zuevo était d’ailleurs une évidence à ce niveau. Lors de la saison 2021/2022 alors qu’il n’était qu’un U16, il avait remporté le titre national après 11 buts et 19 passes décisives en 24 rencontres.

La saison suivante, il était surclassé en U19 (6 buts et 12 offrandes en 25 rencontres) et allait confirmer lors de la saison 2023/2024 en remportant le championnat U19 (11 réalisations et 13 passes décisives en 21 matches). Affolant les compteurs, il allait même débuter en professionnel contre Krasnodar le 31 mars 2024 à 18 ans et disputera 5 matches (1 but) sur la fin d’exercice. De quoi confirmer qu’il pouvait jouer un rôle plus important la saison dernière. Promu dans l’effectif de Mikhail Galaktionov, il en est devenu le leader, surpassant même d’autres éléments prometteurs comme Sergey Pinyaev (annoncé comme le futur du football russe depuis ses 12 ans) et Nikita Saltikov (révélation du championnat russe lors de la saison 2023/2024). Troisième meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations (derrière Manfred Ugalde 17 buts et Mirlind Daku 15 buts), Aleksey Batrakov était également le 4e meilleur passeur avec 7 offrandes. Un impact énorme sur le jeu de son équipe pour celui qui était alors récompensé du titre de meilleur jeune de la saison.

Un avenir à la Khvicha Kvaratskhelia ?

Une saison pleine qui demandait confirmation pour ce créateur buteur qui met tout le monde d’accord au pays. «Aleksey Batrakov a été excellent. Mais si je devais choisir les trois meilleurs, je nommerais Jhon Cordoba, Stanislav Agkatsev et Batrakov» a notamment déclaré Andriy Arshavin, la légende du Zenit au moment de nommer les meilleurs joueurs du championnat sur la saison dernière. Dirigeant au sein du club de Saint-Pétersbourg, ce dernier aurait aimé que son équipe se penche sur lui, mais il estime que c’est déjà trop tard, à moins de sortir une offre XXL : «il est probablement impossible de recruter Batrakov maintenant. Ou alors seulement pour une somme astronomique. Ce n’est pas à moi de décider si je le recrute. Mais il est fort. Son niveau est comparable à celui du Zenit. Mais c’est une chose de l’égaler, et c’en est une autre de pouvoir le recruter». Il faut dire que le Lokomotiv Moscou a saisi son importance et l’a prolongé en juin dernier jusqu’en 2029. Et le principal intéressé le rend bien à son club formateur en ce début de saison.

Leader avec 12 points en 4 journées, le Lokomotiv Moscou a fait un carton plein grâce à sa pépite. Meilleur buteur du championnat avec 6 buts, il a sorti un doublé contre le champion sortant le FK Krasnodar (1-1) avant de sortir un triplé ce samedi contre le Sparta Moscou lors d’un derby. Preuve de son importance dans les grands matches. Ancien président historique du club moscovite, Ilya Gerkus l’attend voir prendre une dimension internationale à l’avenir comme il l’a confié à Sport Express : «c’est assurément une superstar ! Un joueur fantastique ! On n’avait pas eu de tels joueurs depuis longtemps. Peut-être seulement Khvicha Kvaratskhelia. Et il n’a pas seulement joué en RPL, mais à Naples. J’avoue que c’est la dernière saison de Batrakov en Russie. Peut-être même ses derniers mois.» Son agent Vladimir Kuzmichev a lui confié au média russe que le principal intéressé avait eu des approches cet été, mais cela n’a pas aidé plus loin que les renseignements et premières discussions : «une proposition concrète, c’est quand le club reçoit une offre. N’est-ce pas ? Il n’y en a eu aucune. Beaucoup de gens étaient intéressés par Aleksey, principalement des intermédiaires européens qui m’ont contacté en disant représenter tel ou tel club. Mais il n’y a pas eu de propositions concrètes que le Lokomotiv pourrait étudier.» Nouveau phénomène du football russe, Aleksey Batrakov devrait faire encore plus parler de lui s’il continue d’affoler autant les compteurs.