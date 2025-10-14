Raphinha balance sur le FC Barcelone

Le 22 mai dernier, le FC Barcelone annonçait la prolongation jusqu’en 2028 du contrat de Raphinha. Une excellente nouvelle pour les supporters blaugranas. Avec Lamine Yamal, l’international auriverde (36 sélections, 11 buts) a été l’un des grands artisans de la très belle saison 2024/2025 du club culé (doublé Liga-coupe du Roi, demi-finale de Ligue des Champions). Avec un bilan de 34 buts et de 26 passes décisives en 57 rencontres, toutes compétitions confondues, le Brésilien était d’ailleurs souvent cité comme l’un des favoris au Ballon d’Or, avant de se faire distancer par son jeune coéquipier et le Parisien Ousmane Dembélé.

Aujourd’hui, Raphinha a rempilé pour une quatrième saison avec le Barça. Avec 3 buts et 2 offrandes à son compteur (en 7 matches), le numéro 11 blaugrana est reparti sur de bonnes bases. Cependant, il a révélé que la saison dernière a bien failli être sa dernière avec les Culés. Courtisé par Al-Hilal, le Brésilien a avoué, dans un entretien accordé à ESPN Brésil, avoir pensé à privilégier l’avenir des siens à sa carrière, juste avant de signer sa prolongation. « Je joue au football depuis l’âge de 15 ans, j’ai connu de bons et des mauvais moments partout où je suis passé, puis est venu un moment où j’ai pensé qu’il était temps de prendre soin de moi et de ma famille. La proposition que nous avons reçue de l’Arabie saoudite m’a beaucoup touché, elle allait régler ma situation personnelle, celle de mes parents, de mon fils, de beaucoup de gens. »

Retenu de justesse par Hansi Flick

Heureusement pour les fans du Barça, Hansi Flick a su trouver les mots justes pour le convaincre de rester. « Évidemment, nous avons pensé à partir, j’ai pensé que c’était peut-être le moment de partir, mais nous avons discuté avec l’entraîneur, d’abord au téléphone, puis au début de la présaison, et il a réussi à me convaincre de rester. Et heureusement qu’il m’a convaincu. » S’il ne regrette pas d’être resté en Catalogne, Raphinha n’a, en revanche, pas oublié le comportement de certains dirigeants du Barça. Il n’a pas voulu les nommer, mais le Brésilien assure que beaucoup auraient préféré le voir plier bagage, et ce, dès sa première saison en Espagne.

« Beaucoup de gens voulaient que je parte. Je ne peux pas les citer tous. Tout à coup, je ne faisais plus ce qu’ils pensaient que je devais faire, ce qu’ils pensaient que je devais faire. J’ai toujours eu la conscience tranquille par rapport à ce que j’ai pu apporter. Je me suis donné à fond. Peut-être qu’ils voulaient 30 buts par saison, ce qui n’est pas vraiment mon truc. Je ne suis pas un avant-centre. Je suis un joueur qui aide beaucoup par son engagement, son dévouement, son travail, c’est ça Raphinha. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même. (…) Comme je n’étais pas le joueur qu’ils attendaient, beaucoup voulaient que je quitte le club, pensaient que je n’avais pas d’avenir là-bas, dès ma première saison. C’était vraiment très palpable. (…) Je sais qui je suis, tout ce que j’ai fait, tout ce que j’ai traversé pour en arriver là. Ce n’est pas l’opinion de ceux qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas la moitié de ce que j’ai vécu, qui va me perturber. » Et aujourd’hui, ses performances et le soutien de son coach font de Raphinha un indiscutable du Barça !