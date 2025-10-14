Le Real Madrid a déjà bouclé un gros départ

En 2026, le Real Madrid prépare un immense chantier en défense. Ce sera la grande priorité de Florentino Pérez et de ses équipes, qui scrutent le marché en quête d’au moins une recrue. L’idéal serait de mettre la main sur un défenseur central expérimenté et en fin de contrat à la fin de la saison, qui ne soit ni trop jeune, ni trop vieux. Plusieurs footballeurs collent à ce que les pensionnaires du Santiago-Bernabéu recherchent. C’était le cas de William Saliba, qui a récemment prolongé à Arsenal jusqu’en 2030 et qui est désormais hors de portée.

Rüdiger ne sera pas retenu

Mais les Merengues suivent toujours les pistes menant à Ibrahima Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Munich) et Marc Guéhi (Crystal Palace). En cas d’échec, le Real Madrid pourrait aussi promouvoir un jeune du club. Le nom de Joan Martínez est celui qui revient le plus dans la presse ibérique. Mais il ne coche pas toutes les cases, notamment en ce qui concerne l’expérience au plus haut niveau. Ce qui est sûr, c’est que les Madrilènes veulent s’offrir un spécialiste du poste. Car il faudra compenser un voire deux départs.

Outre David Alaba, en fin de contrat et dont l’avenir est clairement menacé du fait de ses nombreuses blessures, les Merengues ont fait leur choix concernant Antonio Rüdiger. Arrivé dans la capitale espagnole en 2022 après avoir brillé sous le maillot de Chelsea, le natif de Berlin s’est rapidement fait une place au sein de l’arrière-garde madrilène. Solide, expérimenté et agressif, il a apporté ses qualités au Real Madrid tout en étant précieux dans la conquête de plusieurs titres. Toutefois, l’attitude de l’Allemand a parfois été problématique sur le pré. Mais ces derniers mois, le gros souci est venu de son état de santé.

Le Real Madrid a tranché

En effet, il a été blessé à 5 reprises depuis son arrivée. Son dernier pépin date du 12 septembre dernier. Il souffre d’une blessure musculaire au muscle droit fémoral de la jambe gauche qui va l’éloigner des terrains durant au moins trois mois. Il va rater une vingtaine de rencontres. Tout cela, en plus de son âge (il va avoir 33 ans en mars, ndlr) et de sa situation contractuelle (il est en fin de contrat en juin 2026), questionne au sein de l’état-major madrilène. Ce mardi, Sport Bild explique que les dirigeants du Real Madrid et Xabi Alonso ont engagé un processus de réflexion depuis plusieurs semaines à son sujet.

Et ils ont tranché concernant Rüdiger. En effet, le média allemand explique que le défenseur va quitter le club à l’issue de son bail. Parmi les raisons avancées par Sport Bild, il est indiqué que le coach madrilène estime qu’il est trop souvent blessé et pas assez régulier. Il a aussi un énorme salaire, trop important pour être un simple remplaçant derrière Dean Huijsen et Eder Militão. Rüdiger, qui ne souhaite pas précipiter son retour de blessure prématurément, est conscient de la situation et compte se battre sur le terrain pour obtenir un nouveau contrat, que ce soit au Real Madrid ou ailleurs. Ces derniers mois, son nom a été cité du côté de l’Arabie saoudite. Affaire à suivre…