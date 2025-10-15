Menu Rechercher
Nantes : blessure plus importante que prévu pour Johann Lepenant

Les nouvelles de Johann Lepenant sont moins rassurantes que prévu. Sorti sur blessure lors du nul contre Toulouse (2-2), le milieu de terrain craignait une fracture au niveau du tibia, avant de voir cette issue être écartée par de premiers examens. Le joueur de 22 ans aurait pu retrouver rapidement les terrains mais voilà que Presse-Océan vient contrarier la dernière théorie. Une fissure a finalement été détectée pour le milieu de terrain, dont l’indisponibilité se compte désormais en semaines.

Lepenant ne devrait pas revenir à la compétition avant la prochaine trêve internationale, soit dans un mois (du 10 au 18 novembre). C’est un coup dur pour le FC Nantes, 16e de Ligue 1, qui perd là l’un de ses tauliers avant une série de matchs compliqués à La Beaujoire contre le LOSC et Monaco, puis un déplacement à Jean-Bouin contre le PFC. Les Canaris doivent déjà évoluer sans Tylel Tati, Junior Mwanga et Francis Coquelin.

