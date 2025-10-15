Angel Gomes compare De Zerbi et Fonseca

Après plusieurs années passées à Lille dans le nord de la France, Angel Gomes a mis le cap vers le sud. Direction Marseille. Là-bas, il évolue depuis quelques mois sous les ordres de Roberto De Zerbi. Un entraîneur qui lui apporte beaucoup. C’était aussi le cas de Paulo Fonseca, avec qui il a collaboré chez les Dogues. Dans le cadre d’une interview donnée au site Le Phocéen, l’Anglais a été invité à comparer les deux entraîneurs.

«Oui, complètement. Ce que De Zerbi me demande est différent de ce que me demandait Fonseca. Leurs styles ont quelques points communs, mais ils sont très différents dans la manière de les appliquer. C’est difficile à expliquer, c’est complexe. Mais si tu regardes les derniers matchs, c’est différent des positions que j’occupais à Lille. Là-bas, j’ai aussi joué haut, parfois 10, parfois 8 ou 6. Et ici, en pré-saison, j’ai commencé plus bas, puis au fil des matchs j’ai joué plus haut. Contre Strasbourg, j’étais 10, puis sur la fin j’ai fini en 6. Je peux m’adapter selon ce que le coach veut. Il veut que les milieux soient toujours impliqués, toujours sur le ballon. Il insiste sur la position du corps, sur la lecture du jeu, savoir ce qu’il y a derrière toi, quand venir chercher le ballon ou rester dans l’espace. C’est très exigeant, surtout pour les milieux, parce qu’on est le lien entre la défense et l’attaque. Parfois, ce qu’il demande ne se voit pas forcément de l’extérieur, mais lui, il a la vision d’ensemble. Et tant qu’on gagne, c’est tout ce qui compte.» Le message est passé.