Ces 10 joueurs sans club qui dépanneraient bien des clubs de Ligue 1

Voilà un peu plus d’un mois que le mercato a fermé ses portes en Ligue 1. Certains clubs ont pu s’apercevoir de quelques manques dans leur effectif mais les restrictions budgétaires les obligent à réduire la voilure. L’été dernier, bon nombre d’équipes ont été contraintes de vendre leurs meilleurs actifs dans le but primaire de survivre, tout simplement. Pour se renforcer sans passer par les dates officielles de la fenêtre de janvier, il reste les joueurs libres, logiquement moins coûteux en salaire. Voici une liste exhaustive de 10 éléments capables de dépanner dans notre championnat. Il y en a pour tous les niveaux, tous les postes, et toutes les bourses.

On commence par un visage bien connu en France. Sous contrat à l’OM entre juillet 2023 et janvier 2024, Renan Lodi est curieusement sans club actuellement. Le latéral gauche brésilien sort pourtant d’un bon Mondial des Clubs, et plus globalement, il a performé pendant ses 18 mois passés à Al-Hilal. Avec la venue de Theo Hernandez, l’international (19 sélections) de 27 ans n’a pas été prolongé. Il est suivi en Premier League. Toujours au rayon des joueurs chers, Takehiro Tomiyasu est lui aussi sans club depuis son départ d’Arsenal en juillet dernier. Le Japonais de 26 ans a l’avantage de pouvoir évoluer dans l’axe ou en latéral droit.

Ziyech et des anciens Lyonnais

Son salaire demandé serait sans doute un obstacle pour la plupart des clubs en Ligue 1 mais Alex Oxlade-Chamberlain (32 ans) possède un CV et une expérience loin d’être inintéressante. Sa dernière saison du côté de Besiktas n’a pas été flamboyante (20 apparitions, 1 but) mais il a tout de même fini titulaire. De son côté, Jason Denayer a l’avantage de bien connaître la France pour avoir évolué durant 4 saisons à l’Olympique Lyonnais. Le Belge a laissé une très bonne impression, lui dont le dernier club est Al-Fateh en Arabie saoudite où il évoluait ces deux dernières années. À 30 ans, le défenseur central a encore de la ressource mais il privilégierait le fait de rester dans le golfe Persique, plus rémunérateur.

Ancien Lyonnais lui aussi, et même coéquipier de Denayer, Léo Dubois (31 ans) est libre. L’international français (13 sélections) jouait la saison dernière en Turquie du côté d’Eyüpspor sous les ordres d’Arda Turan. Titulaire lors de la première moitié de saison, le latéral droit a perdu sa place sur blessure et n’a plus rejoué depuis le mois de décembre dernier. Le temps presse pour Hakim Ziyech s’il veut participer à la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. Libre depuis la fin de son contrat à Al-Duhail en juillet, le fantasque milieu offensif de 32 ans est surtout en manque de compétition puisqu’il n’a plus joué depuis décembre dernier. Récemment, il a été cité du côté des Pays-Bas.

Les ex-du PSG ne sont pas en reste

Miralem Pjanić a lui un avantage. Le milieu de terrain de 35 ans a été formé en France, au FC Metz, avant d’évoluer du côté de l’OL. S’acclimater à la Ligue 1 serait une formalité pour lui. Il n’est certes plus tout jeune mais il a encore rendu de fiers services au CSKA Moscou la saison passée (25 matchs toutes compétitions confondues, 3 passes décisives). Vincent Aboubakar pourrait également être un renfort de qualité. À 33 ans, celui qui est toujours appelé en équipe nationale camerounaise par Marc Brys sort d’une saison à 8 buts (plus 2 passes décisives) en 28 matchs avec Hatayspor. Rappelons qu’il est un ancien de Ligue 1 après avoir évolué à Valenciennes et à Lorient il y a plus de 10 ans maintenant.

Les connaisseurs de notre championnat se trouvent aussi en Espagne. Rafinha (32 ans) n’a plus de club depuis plus d’un an. Le pari est donc risqué mais sa situation l’oblige à négocier un bas salaire. Lors de sa dernière saison, l’ancien Parisien a réalisé un exercice plein avec Al-Arabi (22 matchs toutes compétitions confondues, 7 buts et 4 passes décisives). Toujours chez les anciens du PSG, Juan Bernat évoluait encore en Liga il y a quelques semaines. Après avoir effectué la première partie de la saison à Villarreal, le gaucher de 32 ans a enchaîné du côté de Getafe (14 matchs disputés) où il a été utilisé en latéral mais aussi un cran plus haut.