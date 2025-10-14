Le Barça dévoile son maillot pour le Clásico

Le FC Barcelone a officiellement dévoilé le maillot spécial qu’il portera lors du prochain Clásico contre le Real Madrid, le 26 octobre à 16h15. Dans le cadre de son partenariat avec Spotify, le club catalan a choisi de mettre à l’honneur Ed Sheeran, qui devient ainsi le septième artiste à apparaître sur le maillot blaugrana, et le tout premier chanteur pop masculin. Le logo de son dernier album Play sera également visible sur le maillot de l’équipe féminine lors de son match contre Grenade le 19 octobre.

Selon Mundo Deportivo, comme pour les précédents maillots collectors, des éditions limitées seront mises en vente : 1 899 exemplaires en version pro, identiques à ceux portés par les joueurs, dont 22 exemplaires signés par les titulaires des deux équipes (masculine et féminine), ainsi que 11 pièces encore plus exclusives, cette fois dédicacées par Ed Sheeran lui-même. Une collection lifestyle inspirée de l’univers visuel de l’album Play accompagne ce lancement, avec deux t-shirts, une veste à capuche et une écharpe. La prévente débutera ce mardi 14 octobre à 22h et les pièces seront disponibles dès le 15 octobre dans les boutiques officielles du Barça et chez Nike.