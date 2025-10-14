Menu Rechercher
Commenter 6
Liga

Le Barça dévoile son maillot pour le Clásico

Par André Martins
1 min.
Pedro Fernández Sarmiento @Maxppp
Real Madrid Barcelone

Le FC Barcelone a officiellement dévoilé le maillot spécial qu’il portera lors du prochain Clásico contre le Real Madrid, le 26 octobre à 16h15. Dans le cadre de son partenariat avec Spotify, le club catalan a choisi de mettre à l’honneur Ed Sheeran, qui devient ainsi le septième artiste à apparaître sur le maillot blaugrana, et le tout premier chanteur pop masculin. Le logo de son dernier album Play sera également visible sur le maillot de l’équipe féminine lors de son match contre Grenade le 19 octobre.

La suite après cette publicité
FC Barcelona
Spotify and Barça press ‘Play’ with Ed Sheeran for the upcoming Clásico
Voir sur X

Selon Mundo Deportivo, comme pour les précédents maillots collectors, des éditions limitées seront mises en vente : 1 899 exemplaires en version pro, identiques à ceux portés par les joueurs, dont 22 exemplaires signés par les titulaires des deux équipes (masculine et féminine), ainsi que 11 pièces encore plus exclusives, cette fois dédicacées par Ed Sheeran lui-même. Une collection lifestyle inspirée de l’univers visuel de l’album Play accompagne ce lancement, avec deux t-shirts, une veste à capuche et une écharpe. La prévente débutera ce mardi 14 octobre à 22h et les pièces seront disponibles dès le 15 octobre dans les boutiques officielles du Barça et chez Nike.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier