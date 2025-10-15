Menu Rechercher
Le coup de gueule de Frenkie de Jong sur son salaire

De Jong avec le Barça face au PSG @Maxppp

C’est un dossier qui traînait et que le Barça a enfin réglé : ce mercredi, le champion d’Espagne en titre a enfin officialisé la prolongation de Frenkie de Jong, qui arrivait en fin de contrat en juin. Le milieu néerlandais est désormais lié au club catalan jusqu’en juin 2029.

Et lors de l’événement organisé pour annoncer la nouvelle, le joueur formé à l’Ajax en a profité pour répondre aux critiques de ses détracteurs, concernant son salaire notamment. « Je ne vais pas te dire combien je gagne, mais c’est un sujet qui a fait beaucoup parler et les chiffres qui ont été donnés sont exagérés, ce n’est pas ça du tout. Et ça a affecté la façon dont les gens m’ont évaluée », a expliqué le Néerlandais, qui a effectivement souvent été critiqué pour son rendement pas toujours à la hauteur de ses émoluments annoncés comme conséquents. Le message est passé.

