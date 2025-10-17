La justice accuse le Barça de 2 délits dans le transfert d’Antoine Griezmann

L’aventure barcelonaise d’Antoine Griezmann (2019-2022) semble loin derrière nous, mais ce transfert qui avait tant fait polémique à l’époque fait de nouveau, six ans plus tard, la une en Espagne. Effectivement, selon le journal El Mundo, la justice espagnole accuse le FC Barcelone de deux possibles délits dans ce transfert, estimé à 120 millions d’euros.

Le juge d’instruction estime ainsi qu’il y a des indices d’administration déloyale et d’usage de faux dans le paiement d’une prime de 15 millions d’euros du Barça aux Colchoneros. Il s’agirait d’un montant déboursé par les Catalans pour que l’Atlético ne dénonce pas des négociations avec un joueur sous contrat dans le dos du club auprès de la FIFA, puisque c’est illégal. Le Barça aurait donc discuté avec Griezmann sans l’accord des Colchoneros et aurait ensuite indemnisé les Madrilènes pour qu’ils ne portent pas plainte. Affaire à suivre, mais c’est un nouveau casse-tête qui se profile pour Joan Laporta, qui risque de payer les pots cassés de son prédécesseur Josep Maria Bartomeu…