Naples - Juventus : les compositions officielles

L’heure des retrouvailles. Si la rivalité entre le Napoli et la Juventus n’est plus à présenter, ce dimanche soir, au stade Diego Armando Maradona, le choc entre les deux équipes permet à Antonio Conte et à Luciano Spalletti de retrouver leurs anciennes équipes respectives - le premier a entraîné la Juve entre 2011 et 2014 et le second a coaché le Napoli entre 2021 et 2023, mais surtout d’offrir une première confrontation entre les deux techniciens en compétition officielle. Si les Partenopei peuvent retrouver provisoirement leur première place en cas de succès, les Banconieri, eux, espèrent gagner le top 5 du championnat italien. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Antonio Conte doit composer sans Zambo Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Guttierez, Lobotka, Meret et Lukaku et aligne donc un 3-4-3 avec Milinkovic-Savic dans les cages et une défense à trois Beukema, Rrhamani et Buongiorno. Di Lorenzo et Olivera sont les pistons tandis que McTominay et Elmas animeront l’entre-jeu. Enfin Neres et Lang alimenteront Hojlund, seul en pointe. Luciano Spalletti, lui, est privé de Bremer, Gatti, Milik, Pinsoglio, Rugani et Vlahovic et démarre donc avec un 3-5-2 avec Di Gregorio dans les buts et une défense à trois Kalulu-Kelly-Koopmeiners. Cabiaso et Cabal occupent les couloirs tandis que Thuram et McKennie accompagnent Locatelli dans le cœur du jeu. Enfin, Conceição et Yildiz animent le front de l’attaque. Jonathan David débute donc sur le banc.

Les compositions officielles :

Napoli : Milinkovic-Savic - Beukema, Rrhamani, Buongiorno - Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera - Neres, Lang - Hojlund

Juventus : Di Gregorio - Kalulu, Kelly, Koopmeiners - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Cabal - Conceição, Yildiz