Menu Rechercher
1 - 0
MT
Serie A 2025/2026 14e journée
Naples
1 - 0
MT
Juventus
Diffusé sur DAZN
Temps forts
mi-temps
1 - 0
8'
1 - 0
R. Højlund (PD David Neres)
Voir le live commenté
Classement live 1 Naples 31 7 Juventus 23
Possession 54% Naples Juventus
Tirs 4 2 2 2 0 2
Grosses occasions créées 100% Naples 3 Juventus 0
Compositions Naples 3-4-3 Juventus 3-5-2
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 NAP N NUL 2 JUV
125 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo SSC Naples David Neres 2 #2 Logo SSC Naples Noa Lang 1
Dribbles réussis
#1 Logo SSC Naples David Neres 4 #2 Logo Juventus Turin Francisco Conceição 2
Fautes subies
#1 Logo SSC Naples David Neres 2
Tirs (%)
#1 Logo SSC Naples Scott McTominay 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Juventus Turin Weston McKennie 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo SSC Naples David Neres 7/7 100% #2 Logo SSC Naples Scott McTominay 4/4 100% #3 Logo SSC Naples Amir Rrahmani 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo SSC Naples Scott McTominay 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Juventus Turin Weston McKennie 0/6 0%
Passes (%)
#1 Logo SSC Naples Sam Beukema 44/47 94% #2 Logo SSC Naples Amir Rrahmani 43/46 93% #3 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 49/53 92%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
D
V
V
V
N
N
Rencontres précédentes
43% 17 Victoires 15% 6 Nuls 43% 17 Victoires

Blessures & suspensions

André-Frank Zambo Anguissa André-Frank Zambo Anguissa Blessure à la cuisse Alex Meret Alex Meret Blessure au pied Miguel Gutiérrez Miguel Gutiérrez Blessure à la cheville Leonardo Spinazzola Leonardo Spinazzola Blessure musculaire Billy Gilmour Billy Gilmour Blessure musculaire Stanislav Lobotka Stanislav Lobotka Blessure musculaire Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Ischio-jambiers Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Blessure à l'aine
Mattia Perin Mattia Perin Blessure musculaire Lloyd Kelly Lloyd Kelly Blessure à la cuisse Arkadiusz Milik Arkadiusz Milik Blessure au mollet Federico Gatti Federico Gatti Blessure au genou Manuel Locatelli Manuel Locatelli Blessure à la cheville Gleison Bremer Gleison Bremer Blessure au genou Dušan Vlahović Dušan Vlahović Blessure à l'aine Daniele Rugani Daniele Rugani Blessure au mollet

Match Naples - Juventus en direct commenté

14e journée de Serie A - dimanche 7 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Naples et Juventus (Serie A, 14e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Serie A entre Naples et Juventus. Ce match aura lieu le dimanche 7 décembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Naples et Juventus.

Arbitres

Federico La Penna arbitre principal
0.3
3
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Giorgio Peretti arbitre assistant
Valerio Colarossi arbitre assistant
Valerio Crezzini quatrième arbitre
Gianluca Aureliano arbitre VAR
Rosario Abisso arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadio Diego Armando Maradona Napoli
Stadio Diego Armando Maradona
  • Année de construction : 1959
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 54726
  • Affluence moyenne : 35342
  • Affluence maximum : 66451
  • % de remplissage : 59

Match en direct

Date 07 décembre 2025 20:45
Compétition Serie A
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 14
Diffusion DAZN
Code NAP-JUV
Zone Italie
Équipe à domicile Naples
Équipe à l'extérieur Juventus Turin
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Naples et Juventus en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 décembre 2025 à 20:45 sur DAZN.

Où voir le match Naples Juventus en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Naples et Juventus ?

Naples : le coach A. Conte a choisi une formation en 3-4-3 : V. Milinković-Savić, A. Buongiorno, A. Rrahmani, S. Beukema, M. Olivera, S. McTominay, E. Elmas, G. Di Lorenzo, N. Lang, R. Højlund, David Neres.

Juventus Turin : de son côté, l'équipe dirigée par L. Spalletti évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : M. Di Gregorio, T. Koopmeiners, L. Kelly, P. Kalulu, J. Cabal, K. Thuram, M. Locatelli, W. McKennie, A. Cambiaso, Francisco Conceição, K. Yıldız.

Qui arbitre le match Naples Juventus ?

Federico La Penna est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Naples Juventus ?

Napoli accueille le match au Stadio Diego Armando Maradona.

Quelle est la date et l'heure du match Naples Juventus ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 décembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Naples ?

Un seul but a été inscrit pour Naples par R. Højlund 8'.

Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier