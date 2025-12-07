Prono
Match Naples - Juventus en direct commenté
14e journée de Serie A - dimanche 7 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Naples et Juventus (Serie A, 14e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Serie A entre Naples et Juventus. Ce match aura lieu le dimanche 7 décembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Naples et Juventus en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 décembre 2025 à 20:45 sur DAZN.
- Où voir le match Naples Juventus en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Naples et Juventus ?
Naples : le coach A. Conte a choisi une formation en 3-4-3 : V. Milinković-Savić, A. Buongiorno, A. Rrahmani, S. Beukema, M. Olivera, S. McTominay, E. Elmas, G. Di Lorenzo, N. Lang, R. Højlund, David Neres.
Juventus Turin : de son côté, l'équipe dirigée par L. Spalletti évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : M. Di Gregorio, T. Koopmeiners, L. Kelly, P. Kalulu, J. Cabal, K. Thuram, M. Locatelli, W. McKennie, A. Cambiaso, Francisco Conceição, K. Yıldız.
- Qui arbitre le match Naples Juventus ?
Federico La Penna est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Naples Juventus ?
Napoli accueille le match au Stadio Diego Armando Maradona.
- Quelle est la date et l'heure du match Naples Juventus ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 décembre 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Naples ?
Un seul but a été inscrit pour Naples par R. Højlund 8'.