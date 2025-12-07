Menu Rechercher
Serie A : la Lazio et Bologne se quittent dos à dos

Par Aurélien Macedo
Vincenzo Italiano à la tête de Bologne. @Maxppp
Lazio 1-1 Bologne

Candidat à la Ligue des Champions, Bologne (5e) se déplaçait à Rome pour le compte de la 14e journée. Un choc contre la Lazio (10e) qui a tenu ses promesses. Les Biancocelesti ont d’ailleurs dégainé en premier grâce au Danois Gustav Isaksen (38e).

Classement live Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Naples Naples 31 14 +10 10 1 3 21 11
2 Logo Inter Milan Inter Milan 30 14 +19 10 0 4 32 13
3 Logo Milan Milan 28 13 +10 8 4 1 19 9
4 Logo Rome Rome 27 14 +7 9 0 5 15 8
5 Logo Bologne Bologne 25 14 +11 7 4 3 23 12
Cependant, son compatriote Jens Odgaard a égalisé dans la foulée (40e). Les deux équipes ont ensuite poussé, mais se quittent sur un match nul 1-1 malgré l’exclusion de Mario Gila (79e) pour les Romains. Bologne reste cinquième tandis que la Lazio pointe toujours au dixième rang.

Pub. le - MAJ le
