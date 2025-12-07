Serie A
Serie A : la Lazio et Bologne se quittent dos à dos
@Maxppp
Candidat à la Ligue des Champions, Bologne (5e) se déplaçait à Rome pour le compte de la 14e journée. Un choc contre la Lazio (10e) qui a tenu ses promesses. Les Biancocelesti ont d’ailleurs dégainé en premier grâce au Danois Gustav Isaksen (38e).
La suite après cette publicité
Classement live Serie A
Cependant, son compatriote Jens Odgaard a égalisé dans la foulée (40e). Les deux équipes ont ensuite poussé, mais se quittent sur un match nul 1-1 malgré l’exclusion de Mario Gila (79e) pour les Romains. Bologne reste cinquième tandis que la Lazio pointe toujours au dixième rang.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer