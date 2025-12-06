Liga : le Barça s’amuse chez le Real Betis et conserve la tête

Alors que le Real Madrid reçoit le Celta Vigo dimanche, le FC Barcelone devait mettre la pression sur son rival madrilène et s’assurer de terminer en tête du classement à l’issue de la journée. Mais pour cela, il fallait venir à bout d’une solidaire équipe du Real Betis, qui est à la 5e place de Liga. Avant d’affronter Francfort, en Ligue des Champions, Hansi Flick a logiquement fait tourner. Lewandowski, Fermin, de Jong ou encore Raphinha ont démarré sur le banc, au profit de Ferran Torres Roony et Rashford.

L’entame de match a d’ailleurs été très mauvaise de la part des Catalans, en manque de repères sur le début de rencontre. Et sur une incursion d’Abde, Koundé était complètement dépassé et laissait les Andalous combiner dans la surface adverse. Après plusieurs erreurs, les défenseurs catalans offraient l’ouverture du score à Antony (1-0, 7e). Ce qui a enfin réveillé le Barça, et notamment Ferran Torres. En deux minutes, l’Espagnol s’offrait le doublé, d’abord bien servi par Koundé, qui s’est rattrapé (1-1, 10e).

Ferran Torres brille, premier but pour Roony

Puis, en reprenant d’une belle volée un centre de Roony pour donner l’avantage au Barça (2-1, 12e). Le rythme retombait et les Blaugranas dominaient tranquillement la fin de la première période. Bien aidé par la défense andalouse en difficulté, Roony s’offrait son tout premier but sous les couleurs du FC Barcelone (3-1, 32e). Avant que Ferran ne signe le triplé à l’entrée de la surface, aidé par une déviation de Bartra (4-1, 40e). Les Verdiblancos tentaient de se réveiller avant la pause, mais Cucho et Ruibal manquaient le cadre (45e+2, 45e+5).

Toujours autant dominateur en deuxième période, le FC Barcelone obtenait un penalty litigieux après une main de Bartra, qui a pourtant été touché par sa cuisse avant. Furieux, les joueurs du Betis n’ont rien pu faire et voyaient Lamine Yamal s’offrir le cinquième but de la soirée (5-1, 60e). Après une fin de match marquée par la réduction du score sur corner de Llorente (5-2, 86e), puis de Cucho (5-3, 90e) sur un penalty obtenu encore grâce à Koundé le Barça s’est tout de même imposé et prend provisoirement quatre points d’avance sur le Real Madrid, avant une rencontre importante contre l’Eintracht en Ligue des Champions. De son côté, le Real Betis reste au 5e rang.