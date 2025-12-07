Lamine Yamal a cloué le bec au FC Barcelone

Difficile de faire plus clivant que Lamine Yamal au FC Barcelone. La star espagnole de 18 ans ne cesse de faire parler de lui, que ce soit sur et en dehors des terrains. Joueur à la communication différente, surdoué techniquement, Lamine Yamal fait régulièrement la couverture de la presse espagnole et même mondiale. Mais pas toujours pour ses performances sur les terrains. Cette saison, s’il semble en dessous de sa meilleure forme, notamment sur l’aspect physique, l’international espagnol a tout de même de bonnes statistiques avec 8 buts et 9 passes décisives en 16 matches.

Ce samedi soir, lors de la large victoire du Barça face au Bétis (5-3), il s’est illustré par un nouveau but. Et s’il a toujours expliqué publiquement qu’il ne jouait pas pour les statistiques, cette nouvelle réalisation lui permet de rester dans des standards élevés. Mais au-delà de son but, Lamine Yamal a été irréprochable dans son attitude sur les terrains. Souvent pointé du doigt pour son manque de participation au jeu sans ballon du Barça, surtout lors du pressing, le joueur de 18 ans a été bien plus impliqué. Au point de surprendre sa direction et son staff.

Lamine Yamal a surpris

Selon les informations de Marca, Hansi Flick a été impressionné par la performance de son joueur dans un nouveau poste : milieu offensif. Dans un rôle qu’il n’a pas travaillé, Lamine Yamal a répondu présent et c’est pour cela que son coach a tenu à le féliciter publiquement après la rencontre. « J’ai discuté avec lui et nous lui avons demandé s’il souhaitait jouer en numéro 10. Il a accepté, et j’en suis ravi. Nous n’avions jamais tenté l’expérience auparavant. Cela nous offre davantage d’options pour choisir le joueur à aligner à ce poste, et c’est un avantage. Tout ce que j’ai vu de lui m’a plu. Il combine bien avec ses coéquipiers. Il défend bien, il travaille dur défensivement. Il progresse et s’améliore. C’est un joueur fantastique. » Pour cause, l’ancien coach du Bayern Munich avait pointé du doigt en interne le désintérêt de son joueur pour les tâches défensives.

Le technicien allemand avait aussi reproché l’incapacité de son joueur à contenir les adversaires et ainsi à provoquer des erreurs. Mais le match l’a visiblement rassuré. Et ce n’est pas le seul. Le quotidien espagnol raconte que le vestiaire et la direction ont aussi été surpris de ce changement pour Lamine Yamal, qui a préféré être moins spectaculaire, mais plus concerné collectivement. Une réponse forte de la part de l’Espagnol, qui a prouvé à sa direction, qui commençait à douter, qu’il était aussi capable de penser à l’équipe avant lui. Pour le plus grand bonheur des supporters du Barça, puisque le club catalan reste leader du classement avec 4 points d’avance sur le Real Madrid.