PSG : Kang-in Lee nommé pour le titre de joueur de l’année de l’AFC

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or 2025. Et il n’est pas le seul joueur du Paris Saint-Germain qui pourrait remporter un titre individuel. En effet, Kang-in Lee est en lice pour gagner un trophée.
Ce lundi, la Confédaration asiatique de football (AFC) a indiqué que le Sud-coréen du PSG figure parmi les trois finalistes pour le titre de joueur de l’année en Asie. Il est nommé aux côtés de l’Iranien Mehdi Taremi (Inter, Olympiakos) et du Japonais Takefusa Kubo (Real Sociedad). C’est la première fois que Lee est nommé pour ce titre, lui qui a remporté plusieurs trophées avec Paris cette année dont la Ligue des Champions.
