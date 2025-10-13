Islande - France : les compos sont là !

Le froid des fjords donne des idées à Didier Deschamps ! Les Bleus jouent en Islande ce soir à 20h45, lors de la 4e journée des qualifs au Mondial 2026. Sans Kylian Mbappé, touché face à l’Azerbaïdjan vendredi (3-0), le sélectionneur français fait tourner pour donner du temps de jeu à des visages inhabituels, revenants ou nouveaux venus. Un match bien évidemment à suivre sur Foot Mercato !

La suite après cette publicité

Les Bleus devraient aligner un 4-2-3-1 avec Jean-Philippe Mateta, appelé pour la première fois dans cette trêve internationale, en pointe. Derrière lui, Thauvin pourrait être n°10, épaulé par Olise et Nkunku. Koné et Camavinga formeront le double pivot devant la charnière Saliba-Upamecano, Koundé et Digne protégeront les couloirs. En face le Lillois Haraldsson sera capitaine de l’Islande.

Les compositions

Islande : Olafsson - Palsson, Gretarsson, Ingason, Tomasson - Ellertsson, Johannesson, Haraldsson (cap.) - Gudmundsson, Gudjohnsen, Magnusson

La suite après cette publicité

France : Maignan (cap.) - Koundé, Saliba, Upamecano, Digne - Koné, Camavinga - Olise, Thauvin, Nkunku - Mateta