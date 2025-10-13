Menu Rechercher
Commenter 9
Eliminatoires CM - Europe

Islande - France : les compos sont là !

Par MatCharre
1 min.
Florian Thauvin @Maxppp
Islande France

Le froid des fjords donne des idées à Didier Deschamps ! Les Bleus jouent en Islande ce soir à 20h45, lors de la 4e journée des qualifs au Mondial 2026. Sans Kylian Mbappé, touché face à l’Azerbaïdjan vendredi (3-0), le sélectionneur français fait tourner pour donner du temps de jeu à des visages inhabituels, revenants ou nouveaux venus. Un match bien évidemment à suivre sur Foot Mercato !

La suite après cette publicité

Les Bleus devraient aligner un 4-2-3-1 avec Jean-Philippe Mateta, appelé pour la première fois dans cette trêve internationale, en pointe. Derrière lui, Thauvin pourrait être n°10, épaulé par Olise et Nkunku. Koné et Camavinga formeront le double pivot devant la charnière Saliba-Upamecano, Koundé et Digne protégeront les couloirs. En face le Lillois Haraldsson sera capitaine de l’Islande.

Les compositions

Islande : Olafsson - Palsson, Gretarsson, Ingason, Tomasson - Ellertsson, Johannesson, Haraldsson (cap.) - Gudmundsson, Gudjohnsen, Magnusson

La suite après cette publicité

France : Maignan (cap.) - Koundé, Saliba, Upamecano, Digne - Koné, Camavinga - Olise, Thauvin, Nkunku - Mateta

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Islande
France

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Islande Flag Islande
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier