Italie : la grosse crainte de Gattuso avant Israël

Dans un contexte trs tendu à Udine, l’Italie accueillera mardi soir Israël, un match très décisif dans les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. La Nazionale, actuellement 2ème du groupe derrière le leader norvégien, affronte une équipe d’Israël bien déterminée à reprendre la deuxième place pour faire un grand pas vers les barrages. En conférence de presse, Gennaro Gattuso veut se méfier d’une belle équipe israélienne qui avait posé beaucoup de problèmes à l’Italie en septembre dernier (5-4) :

«On veut y aller, mais on n’y est pas encore. On pense au match de demain, à ce qu’on doit faire. Ils ont marqué quatre buts contre nous, et nous savions que cela nous poserait des problèmes. Quand ils vous ciblent, vous ne pouvez pas travailler et ils vous doublent. Il faudra être courageux et les respecter, comme nous l’avons fait il y a un mois. Nous avons commis quelques erreurs, et nous savons que nous ne pouvons pas les reproduire. Je pense que c’était un problème de concentration ; on a eu du mal à laisser des espaces. Ce sera plus ou moins le même match ; ils joueront le tout pour le tout et joueront un jeu offensif. Il n’en reste pas moins qu’ils sont forts au milieu de terrain et peuvent nous poser des problèmes»