Gianluigi Donnarumma se fait encore massacrer en Italie

Gianluigi Donnarumma n’en est pas à son coup d’essai. Déjà fébrile contre Israël le mois dernier lorsqu’il avait encaissé quatre buts, dont un gag après seulement quatre minutes de jeu (5-4), le portier italien s’est à nouveau rendu coupable d’une vilaine boulette hier soir. Elle s’est heureusement révélée sans trop de conséquences puisque la Squadra azzurra s’est imposée 3-1 face à l’Estonie, malgré une production collective assez pauvre.

Il n’en reste pas moins qu’à huit mois du Mondial, les Italiens aimeraient trouver un peu de calme et de sérénité. Gianluigi Donnarumma, attendu comme le garant de cette accalmie, n’est pas épargné ce matin au pays. «Une terrible erreur, difficile à commenter. Le centre est inoffensif, mais il parvient à laisser filer le ballon. Trop complaisant», écrit le quotidien romain Il Messaggero au sujet du portier de Manchester City.

La nouvelle boulette de Donnarumma passe difficilement

Le Corriere della Sera, qui lui attribue la pire note italienne (4,5), ajoute : «l’erreur est grave, même si elle n’affecte pas le résultat. Un manque de concentration qu’un grand gardien comme Gigio ne peut pas se permettre. » Des propos partagés par Sportmediaset : «il s’est trahi par une erreur sensationnelle. Une heure et quart passée à regarder les autres jouer. Des gants gelés et une terrible erreur qui a offert un but à l’adversaire.»

De son côté, la Stampa insiste sur le caractère répété des boulettes de Donnarumma ces derniers mois en sélection : «le résultat n’est finalement entaché que par une nouvelle erreur de Donnarumma qui offre à Sappinen un but aussi historique qu’inattendu.» Tuttosport parle de «faute flagrante», tandis que Sky Sports évoque une «gaffe». Après deux Coupes du Monde manquées, un rebond est attendu. Mais pour le moment, cette Italie souffreteuse n’est que deuxième de son groupe de qualification, à six points de la Norvège d’Erling Haaland qui compte un match en plus.