Menu Rechercher
Commenter 5
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Mateta rejoint un cercle historique très fermé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Jean-Philippe Mateta avec Crystal Palace @Maxppp
Islande 2-2 France

Jean-Philippe Mateta a inscrit un but mémorable lors de sa première titularisation avec l’équipe de France, rejoignant un cercle très fermé de joueurs ayant marqué dès leur premier match complet. Avec cette réalisation face à l’Islande, l’attaquant devient le 6e joueur en dix ans à réussir cet exploit, aux côtés de N’Golo Kanté, Wissam Ben Yedder, Kurt Zouma, Eduardo Camavinga et Warren Zaïre-Emery. Un début prometteur qui illustre immédiatement son efficacité et son impact au plus haut niveau.

La suite après cette publicité

Pour Mateta, ce but ne se limite pas à un simple chiffre/ Il symbolise une intégration réussie dans le collectif tricolore et un pas important dans sa carrière internationale. Ce record souligne également la capacité de Didier Deschamps à faire confiance à ses nouveaux entrants, même dans des matchs tendus comme celui de Reykjavik, où la France a dû se battre pour obtenir un nul (2-2) face à une équipe islandaise coriace.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Jean-Philippe Mateta

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Jean-Philippe Mateta Jean-Philippe Mateta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier