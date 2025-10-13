EdF : le scénario catastrophe qui enverrait les Bleus en barrages

Le nul décroché en Islande (2-2) permet à la France de rester en ballotage favorable pour la qualification au Mondial 2026. Avec dix points en quatre rencontres, les Bleus devancent l’Ukraine de trois unités et l’Islande de six, conservant ainsi toutes leurs chances pour terminer en tête du groupe D. La situation reste claire : pour valider leur billet direct pour le tournoi estival au Canada, aux États-Unis et au Mexique, les hommes de Didier Deschamps doivent impérativement battre l’Ukraine le 13 novembre prochain au Parc des Princes.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 France 9 3 +6 3 0 0 7 1 3 Islande 3 3 +2 1 0 2 9 7

Même en cas de nul face à l’Ukraine, la France pourrait conserver un scénario favorable grâce au dernier match contre l’Azerbaïdjan. Un succès contre les Ukrainiens offrirait une avance confortable de six points sur tous leurs rivaux pour la première place, tandis qu’un match nul laisserait encore la possibilité de se qualifier directement lors de la dernière rencontre en Azerbaïdjan. En revanche, une défaite à domicile relancerait totalement le suspense, obligeant les Bleus à une victoire impérative lors de leur déplacement final pour espérer un billet direct pour la Coupe du monde.