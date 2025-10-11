Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Italie : Gennaro Gattuso donne des nouvelles de Moïse Kean

Moise Kean sous les couleurs de l'Italie @Maxppp
Estonie 1-3 Italie

L’Italie s’est facilement imposée en Estonie (1-3), lors de cette nouvelle journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Mais la Squadra Azzurra a perdu Moïse Kean, auteur de l’ouverture du score, sur blessure au quart d’heure de jeu. Interrogé par la télévision italienne à l’issue de la rencontre, Gennaro Gattuso a indiqué la nature de la blessure de l’attaquant de Fiorentina. 

« Il avait mal à la cheville droite, a-t-il rapporté dans des propos relayés par Sky Italia. Nous verrons, je lui ai parlé il y a peu. Il a un peu mal, espérons que tout ira bien pour lui ». Reste à savoir si Kean sera en mesure de disputer la rencontre contre Israël, mardi, à Udine.

