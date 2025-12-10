Menu Rechercher
Real Madrid : Kylian Mbappé dans le groupe pour Manchester City

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Kylian Mbappé est dans le groupe du Real Madrid pour défier Manchester City, ce mercredi soir. Incertain en raison de gênes musculaires, l’attaquant tricolore fait partie des joueurs retenus par Xabi Alonso pour ce match primordial pour l’avenir du coach, et il sera, dans le pire des cas, sur le banc de touche.

Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @ManCityES
Voir sur X

Reste désormais à savoir s’il sera titulaire ou non, lui qui est le principal atout offensif de l’équipe merengue. On notera qu’Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, tout comme Dean Huijsen, ne sont pas là, en plus du blessé de longue date Éder Militão.

Pub. le - MAJ le
