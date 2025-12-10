Real Madrid : Kylian Mbappé dans le groupe pour Manchester City

Kylian Mbappé est dans le groupe du Real Madrid pour défier Manchester City, ce mercredi soir. Incertain en raison de gênes musculaires, l’attaquant tricolore fait partie des joueurs retenus par Xabi Alonso pour ce match primordial pour l’avenir du coach, et il sera, dans le pire des cas, sur le banc de touche.

Reste désormais à savoir s’il sera titulaire ou non, lui qui est le principal atout offensif de l’équipe merengue. On notera qu’Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, tout comme Dean Huijsen, ne sont pas là, en plus du blessé de longue date Éder Militão.

