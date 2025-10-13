Menu Rechercher
Barça : vers la paix retrouvée entre Laporta et Messi

Par André Martins
joan laporta @Maxppp

Lors d’une apparition dans le média catalan 3cat, Joan Laporta, s’est exprimé sur plusieurs sujets liés au FC Barcelone, dont son rôle de président et les figures emblématiques du club. Interrogé sur l’identité de la véritable légende du Barça entre Cruyff et Messi, il a répondu en faveur du Néerlandais. Il a également évoqué sa relation avec Lionel Messi, qui s’était dégradée au moment du départ libre de la Pulga au Paris Saint-Germain.

« Nous avons eu une très bonne relation pendant longtemps. Quand nous n’avons pas renouvelé son contrat, elle s’est un peu détériorée. Et ensuite, nous l’avons plus ou moins récupérée. Nous espérons pouvoir lui rendre le grand hommage qu’il mérite », a-t-il expliqué. Actuellement joueur de l’Inter Miami en MLS, l’Argentin est entouré de plusieurs anciennes stars du Barça, comme Jordi Alba, Sergio Busquets ou encore Luis Suárez. On imagine bien un match amical entre les deux équipes, d’autant plus que le latéral et le milieu ont déjà annoncé leur retraite à la fin de la saison.

Pub. le - MAJ le
