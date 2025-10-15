Menu Rechercher
Euro U21

Espagne U21 : Gonzalo García offre la victoire et envoie un message fort au Real Madrid

Par Allan Brevi
Gonzalo Garcia avec le Real Madrid @Maxppp

Gonzalo García a fait chavirer le public à la 93e minute, offrant une victoire spectaculaire à l’Espagne U21 contre la Finlande (2-1) lors des qualifications pour l’Euro U21. Entré en jeu dans un match qui semblait leur échapper, l’attaquant du Real Madrid a d’abord délivré une passe décisive pour Mayenda, égalisant ainsi au score, avant de conclure lui-même l’action d’un tir précis du gauche au second poteau, après un centre tendu venu de la droite. Un véritable coup de théâtre qui a déclenché l’euphorie sur le banc de La Rojita.

MARCA
⚽️ El gol de Gonzalo en el 93' para sellar la remontada de La Rojita ante Finlandia

Après son exploit, Gonzalo García a livré sa réaction avec humour et modestie : « je suis au Real Madrid depuis de nombreuses années, j’ai dû apprendre quelque chose de ses exploits (rires). » Une déclaration qui illustre bien le caractère ambitieux et décontracté de cette jeune génération espagnole, capable de renverser un match en quelques minutes seulement.

