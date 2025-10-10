Real Madrid : Gonzalo García se lâche sur son avenir
L’attaquant du Real Madrid Gonzalo García s’est livré sur son avenir dans une interview sur El Larguero depuis le camp d’entraînement des moins de 21 ans. Serein et concentré, le jeune buteur a évoqué son avenir au club madrilène, réaffirmant son attachement à la Maison Blanche. « Ma seule option a toujours été de rester au Real Madrid. Faire partie de l’équipe première est un rêve devenu réalité pour moi, et je suis très heureux de ma décision », a-t-il confié.
Gonzalo García n’entend pas se projeter trop loin et préfère savourer le moment présent. « Pour l’instant, je pense uniquement à cette saison avec Madrid et je veux profiter au maximum de chaque minute qui m’est donnée. Inutile de perdre du temps à penser à l’avenir, car je suis là où je veux être », a-t-il assuré. À seulement 21 ans, celui qui se dit inspiré par Cristiano Ronaldo et épaulé par Raúl au centre de formation semble déjà très mature.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’AC Milan va se débarrasser d’un des plus gros flops de son histoire, mieux payé que Rabiot et Modric
Explorer