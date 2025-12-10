CdM 2026 : l’Egypte ne veut pas être le match des fiertés

Il y a quelques jours, la FIFA avait annoncé que lors du Mondial 2026, une rencontre allait être désignée pour être le "match des fiertés" en soutien à la cause LGBT. Le hasard du tirage au sort a fait que cette initiative allait concerner le match entre l’Égypte et l’Iran. Forcément, depuis l’annonce, les réactions n’ont pas tardé et après l’Iran qui a jugé cette décision «irrationnelle», c’est la fédération égyptienne qui est sortie du silence pour refuser d’être associé à cette initiative.

«Nous avons adressé une lettre à la FIFA, refusant catégoriquement l’organisation de toute activité liée au soutien LGBT lors de ce match. Nous affirmons rejeter totalement ce type d’activités, lesquelles entrent en contradiction directe avec les valeurs culturelles, religieuses et sociales de la région, en particulier celles des sociétés arabes et islamiques » expliquant que la loi de la FIFA « insiste sur la neutralité politique et sociale, ainsi que sur l’importance de préserver cette neutralité concernant les questions politiques et sociales durant les compétitions de la FIFA, et de garantir que le football ne soit pas utilisé comme plateforme pour promouvoir des causes sensibles ou d’une nature particulière ».